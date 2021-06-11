Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, sade bir törenle evlendi
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Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, sade bir törenle evlendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2017 yılında Bir Deli Rüzgar dizisinde evli bir çifti oynayan Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, Gökçeada'da nikah masasına oturdu. Uğur, nikahından mutlu anları da sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Deniz Uğur, bir hafta önce yaptığı açıklamada uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Erdinç Gülener ile evleneceğini açıkladı. Çift, dün mutluluğa adım attı.

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Deniz Uğur, dün Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'da düzenlenen sade bir tören ile Erdinç Gülener'le evlendi. Gösterişten uzak bir nikah yapmak isteyen çift, gelinlik ve damatlık yerine daha sade kıyafetler tercih etti. Deniz Uğur, beyaz elbise ve spor ayakkabı tercih ederken Gülener de beyaz pantolon ve lacivert bir gömlek giydi.

Deniz Uğur, nikah sonrası sosyal medya hesabından mutlu pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, sade bir törenle evlendi

"DENİZ'İN NE YAPACAĞINI GÖZÜNDEN ANLIYORUM"

4 yıl önce Bir Deli Sevda dizisinde Deniz Uğur'la rol alan Erdinç Gülener, o dönem verdiği röportajda "Mesela biz Deniz'le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, sade bir törenle evlendi
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, sade bir törenle evlendi
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, sade bir törenle evlendi
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, sade bir törenle evlendi
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, sade bir törenle evlendi
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, sade bir törenle evlendi
Dizi evliliği gerçek oldu! Muradlarına erdiler
Dizi evliliği gerçek oldu! Muradlarına erdiler
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, sade bir törenle evlendi - Haberler Magazin
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