Deniz Seki'nin Eski Nişanlısından Şok Sözler: Hakkım Zehir Zıkkım Olsun

Deniz Seki'nin eski nişanlısı Faruk Salman, verdiği röportajda Seki hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AŞK HAYATI KAFALARI KARIŞTIRDI

Uzun yıllar birlikte olduğu Faruk Salman ile hapishaneden çıktıktan sonra ayrılan Deniz Seki, önce Murat Karabova ile görüştü, ardından Tayfun Topal ile el ele poz vererek sevgili olduklarını duyurdu. Yaşanan olayların ardından Salman'da sessizliğini bozdu.

"HAKKIM ZEHİR ZIKKIM OLSUN"

Konu hakkında röportaj veren Faruk Salman, "Emeğim, hakkım her şeyim zehir zıkkım olsun başka ne söyleyebilirim? Kalbimde bitmişti çok içten söylüyorum ki Allah'ım beni ondan kurtarmış. Beni ondan soğutan ilişkilerinin damdan dama konması oldu. İki haftada iki kişiyle birlikte olması beni bezdirdi." diyerek Seki'ye ateş püskürdü.

"3,5 YILDIR KREDİLERİNİ ÖDÜYORUM"

Seki'nin 3,5 yıldır banka kredilerini ödediği söyleyen Salman, geçen ay ödemelere son verdiğini de açıkladı.

"SENİ SEVİYORUM MURAT'LA ARAMDA BİR ŞEY YOK"

Seki hakkında konuşmalarına devam eden Salman, magazin gündeminde büyük etki yaratacak bir açıklama daha yaptı. Salman, "Deniz, beni sürekli arıyor. Olaylar çıktıktan sonra engelledim ama engellememe rağmen bana oğlumdan ulaştı. 'Seni seviyorum Murat'la aramda bir şey yok' falan dedi. Ben yüz vermeyince de oğluma sabaha kadar benimle ilgili mesaj atmış 'seviyorum, Faruk benim eşim olacak' gibi… Bunu kanıtlamak için ses kayıtlarını da dinlettirebilirim." dedi.