Deniz Gezmiş'in Avukatlarından Şakir Keçeli, Çilehane'de Defnedildi
ALEVİ Bektaşi, derneklerinde görev yapan, Deniz Gezmiş'in avukatlarından Şakir Keçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.
ALEVİ Bektaşi, derneklerinde görev yapan, Deniz Gezmiş'in avukatlarından Şakir Keçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonunda 79 yaşında yaşama veda eden *Deniz Gezmiş, Sivas'taki Madımak Oteli'nde yakılarak katledilen aydınlarımızın avukatı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in danışmanı olduğu belirtilen Şakir Keçeli için bugün Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde bulunan Çilehane'de tören yapıldı. Cenaze törenine Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu'nun yanı sıra, CHP İl ve ilçe örgütlerinden yöneticileri, Vatan Partisi yöneticileri ile keçeli'nin Yozgat ilinden çok sayıda hemşehrisi katıldı. Kendi isteği doğrultusunda yapılacak Çilehane'deki mezarlıkta toprağa verilen avukat Şakir Keçeli'nin oğlu Devrim keçeli, babasının böbrek yetmezliğine dayalı solunum yetmezliği rahatsızlığı çektiğini, kalp krizine bağlı olarak vefat ettiğini söyledi. Hacıbektaş Belediye başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Şakir Keçeli'nin Atatürkçü, aydınlanmacı, Bektaşi büyüklerinden biri olduğunu anlatırken, şöyle dedi:
"Keçeli çok iyi bir hukukçu, hukuk adamıydı. Sivas olaylarında da avukatlık görevini sürdürmüştü. Aynı zamanda hukuk üzerine kitapları bulunan iyi bir yazardı. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesine ve yakınlarına, Alevi- Bektaşi camiasına başsağlığı diliyorum."
- Nevşehir