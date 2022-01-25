'Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi'nde Türkiye'deki tek örnekler sergileniyor

ÇELEBİ, KIRIKKALE (DHA) - İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi'nde aralarında nesli tükenen canlıların da bulunduğu 600'ü aşkın tür, mumyalanmış ve kurutulmuş halde sergileniyor. Merkezde, Türkiye'de sadece bu koleksiyonda sergilenen türlerin yanı sıra deniz kaplumbağasından köpek balığına, balon balığından Mersin balığına kadar pek çok farklı tür de tanıtılıyor.

Türkiye'de büyüklüğü ve çeşitliliğiyle ilk olma özelliği taşıyan İKÇÜ Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi'nde 600'ü aşkın deniz canlısı sergileniyor. Çok sayıda farklı türün yer aldığı merkezde, replika olmayan kurutulmuş ve mumyalanmış canlıların tanıtıldığını dile getiren İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, bazı türlerin Türkiye'de yalnızca burada sergilendiğini belirterek, "Bunlar kılıç dişli yılan balığı olarak bilinen 'Muraenesox cinereus', bir tür küçük köpek balığı olan 'Somniosus rostratus' ve manta olarak bilinen 'Mobula mobular'dır. Ülkemizde yalnızca üniversitemizde sergilenen bu türler eğitim amaçlı tanıtılıyor. Türkiye sularından avlanarak yakalanan veya kıyıya vuran balıklar merkezimize bağışlanıyor. Bu bağışları biz değerlendiriyoruz. Bunların özel cinsler olup olmadığı üzerine çalışmalar yapıyoruz" dedi.