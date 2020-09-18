Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu

Ünlü manken Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci arasında yaşanan gerginlikte sular durulmuyor. Akkaya, "O en azından fuhuştan kurtuldu. Ben o fuhuştan kurtulup böyle bir yola girdiği için onu çok takdirle karşılıyorum" dedi.

Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu
18.09.2020 21:43 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:54

Deniz Akkaya, geçtiğimiz gün yayın çıkışı Maslak'ta objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan eski manken, Selin Ciğerci hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Akkaya, "Trans bireylerin kendilerine iş verilmediği için fuhşa meyil etmek zorunda olduklarını biliyorum. O en azından fuhuştan kurtuldu. Ben o fuhuştan kurtulup böyle bir yola girdiği için onu çok takdirle karşılıyorum" dedi.

Magazinburada'ya konuşan Deniz Akkaya, Ciğerci ile kendisinin kişisel bir sorunu olamayacağını belirterek, "Medeni kanunu iyice okudum. Kanunun izin vermediği bir durum gelişmiş. Bunu sosyal medyada kitleye sahip olabilmek için yapan bir kişinin durdurmasını istedim" dedi.

"BAKKALDAN BİSKÜVİ ALMIYORSUNUZ"

Futbolcu Gökhan Çıra'yla evli olan Selin Ciğerci'nin evlatlık edinme isteği hakkında "Bakkaldan bisküvi almıyorsunuz. Bu ülkenin toplumsal değerleri var. Savcılıktan açılmış olan davanın sonucunda bundan ağlayarak kurtulamaz. Ülkemizde taşıyıcı anneliğin şovu yapılamaz. Burası muz cumhuriyeti değil. Evlat edinmek için bazı kaideler gerekmektedir" yorumunu yaptı.

"EN AZINDAN FUHUŞTAN KURTULDU"

Selin Ciğerci'nin ticaret yapmasını desteklediğini tekrar belirten sunucu, "Trans bireylerin kendilerine iş verilmediği için fuhşa meyil etmek zorunda olduklarını biliyorum. O en azından fuhuştan kurtuldu. Ben o fuhuştan kurtulup böyle bir yola girdiği için onu çok takdirle karşılıyorum. Ama tekrar ediyorum, devlet annelik ve babalık için net şekilde kuralları çizmiştir. Ben de sadece bunları söyledim" şeklinde konuştu.

AKKAYA, HAZAL KAYA'NIN DESTEĞİNE DE CEVAP VERDİ

Deniz Akkaya, oyuncu Hazal Kaya'nın Ciğerci'yi desteklemesiyle ilgili de şunları söyledi:"Biz toplumsal olayları konuşan insanlarız. Ben duygularıyla konuşan insanlara cevap vermem. Burası muz cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti. Kanunlar var ve ben kanunlar nezdinde konuştum. Duygularıyla konuşan insanların kendi kişisel düşünceleridir."

CİĞERCİ, DENİZ AKKAYA HAKKINDA TEDBİR KARARI ALDIRDI

Avukatı aracılığıyla İstanbul 1. Aile Mahkemesi'ne başvuran Selin Ciğerci, kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara maruz kaldığı gerekçesiyle önleyici tedbir kararı alınmasını talep etti.

Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu
Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu
Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu
Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu
Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu
Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu
Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu
Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Seda Sayan Hazal Kaya Burak Özçivit
Spor Babel Can Bartu Tamer Tuna Vedat Muriqi Josef De Souza
Daha Fazla Çocuk Milli Avrupa Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 21:54:26. #1.15#
title