DENİZLİ (Habermetre) - DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜSÜ KADINLARIN MESLEKİ EĞİTİM ALMASI VE İSTİHDAM EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

'HAYATIMIN DENETİMİ ELİMDE'

Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin topluma kazandırılması ve meslek edindirilmelerine yönelik olarak Denizli'de hazırlanan "Hayatımın Denetimi Elimde" projesinin protokolü imzalandı.

Onarıcı adalet anlayışıyla Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen uygulamalar kapsamında Denetimli Serbestliğe tabi yükümlülerin, tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları ve meslek edinmeleri sağlanıyor.

SUÇ İŞLENMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Bu kapsamda Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan 'Hayatımın Denetimi Elimde' projesinin protokolü imzalandı. İki yıl süreyle devam edecek projede 16 yaş ve üstü, iş arayan çocuk ya da yetişkin kadın yükümlülerin topluma kazandırılmaları amaçlanıyor. Proje ile ayrıca yükümlülerin alacakları mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri doğrultusunda istihdam edilmeleri yolu ile yeniden suça sürüklenmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

MESLEKİ EĞİTİM ALMAK İSTEYEN YÜKÜMLÜLER TEŞVİK EDİLİYOR

100 kadın yükümlünün istihdam edilmesi, ayrıca 300 kadın yükümlünün mesleki eğitim alması hedeflenen proje kapsamında Halk Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile sertifikalı tekstil teknolojileri ve düz dikiş makineci kursu eğitimleri verilecek. Üç ay sürecek eğitim boyunca, kursiyerlerin eğitime katıldıkları her gün için, kişi başı günlük 45 TL cep harçlığı İŞKUR tarafından karşılanacak. Eğitimler CV hazırlama, iş arama teknikleri, problem çözme teknikleri, öfke kontrolü, kadın hakları gibi seminerler ile desteklenecek.

TEKSTİL FABRİKALARINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER

Proje kapsamında eğitim sonrası kursiyerler 6 ay süreyle Denizli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tekstil firmalarında pratik eğitim programına katılacak. Bu eğitime katılacak kursiyerlere de, her iş günü için, kişi başı günlük 108 TL cep harçlığı verilecek. Uygulama eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın yükümlülerin, Denizli İŞKUR ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü desteğiyle ildeki tekstil firmalarında istihdam edilmeleri sağlanacak.

KİŞİSEL GELİŞİM İÇİN EĞİTİMLER VERİLECEK

'Hayatımın Denetimi Elimde' projesi ile ayrıca Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Denizli Temsilciliği tarafından katılımcılara "Kendini Tanıma", "Düşüncelerini Anlama ve Yönetme", "Duygularını Fark Etme ve Zor Duygularla Başa Çıkma", "Kendine ve Başkalarına Karşı Nezaketli İletişim", "Kendi Geleceğini Kurma ve Gelişen İnsan Olma", "Güven Toplumun İnşası Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları Eğitimi", 'İki İnsan Eğitimi' "Aile İçi İlişkiler ve İletişim", "Hijyen Eğitimi", "Kadın Sağlığı" gibi başlıklar altında katılımcılara eğitimler verilecek.

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