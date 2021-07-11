Dendias'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin internet ortamında yayımlanan bir programına katıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin internet ortamında yayımlanan bir programına katıldı. Programda Türk-Yunan ilişkilerini değerlendiren Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da övgüler yağdırdı.

Erdoğan ile birçok gez görüştüğünü söyleyen Dendias, "Başkan Erdoğan, her şeyden önce konuksever biri. Kişisel ilişkilerde de içten bir insan olduğunu söyleyebilirim. Diğer yandan, Yunanistan, bölgedeki politikasıyla kökten ve kesin olarak aynı fikirde değil. Bunu açıkça söylemeliyiz. Bu samimi bir düşünce. Herkes kendi görüşlerini söyler" dedi.

Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede önemli bir faktör olduğunu belirterek, "Bizler kabul etsek de etmesek de Türkiye'yi neredeyse Kemal Atatürk kadar yönetmiş ve Türkiye'nin imajını belirlemiş bir lider. Sanırım hayatında çok şeyi başarmış bir insan. Nereden başladığını ve ülkesinin imajını ne şekilde oluşturduğunu ve nasıl güçlendirdiğini düşünürseniz, bu, onunla konuşurken göz önüne alınması gereken bir şeydir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne yapacağı belli olmayan biri olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Dendias, "Tahmin edilemez biri olduğunu sanmıyorum. Sanırım uyguladığı politikası kapsamında tahmin edilemez olarak görünmesi işine yarıyor. Zannedersem bir stratejisi var." cevabını verdi.

Dendias, Ege'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki tek görüş farklılığın kıta sahanlığının belirlenmesi meselesi olduğunu belirterek Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkarma hakkı bulunduğunu; bu hakkı ne zaman ve ne şekilde uygulayacağına kendisinin karar vereceğini öne sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı