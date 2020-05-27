Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
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Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında yaptığı konuşmada "Burası alacakaranlık bir devrin simgeleşmiş halidir" ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
27.05.2020 19:50 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:12

Eski Başbakan Adnan Menderes'in idam edildiği eski adıyla Yassıada, Demokasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden ziyarete açıldı. Adanın açılış törenine katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de adanın tarihiyle ilgili "Hak ve hukuk ihlalleri yıllar içinde gönüllere kor gibi işlemiştir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"ADA, DEMOKRASİYE VURULAN PASLI ZİNCİRİN SİMGELENMİŞ HALİDİR"

"Yakın siyasi tarihimizin sisli bir o kadar da sancılı döneminde, 60. yıl dönümünde üzücü hatıraların bir nebze de olsa tamir ve tedavi eden anlamlı bir açılışa şahit olmaktan bahtiyarım.

Yassıada yalnızca denizin ortasında sivrilen bir kara parçasının adı değildir, burası milli hafızalara kazınmış, alacakaranlık bir devrin, hukuk kisvesiyle demokrasiye vurulan paslı zincirin simgeleşmiş halidir. Hak ve hukuk ihlalleri yıllar içinde gönüllere kor gibi işlemiştir.

Tarihsel bir vaka olarak hafızalara yerleşmiştir. Yassıada hukuğa deli gömleği giydirilmiştir. Adaletin fişi çekilmiştir. Burada irade ve egemenliğin yegane sahibi aziz milletimizin takdir ve tercihleri de hazin şekilde sorguya çekilmiştir.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir

"KAMPLAŞMALAR, MİLLİ BİRLİK RUHUMUZA ZARAR VERMİŞTİR"

Yassıada'nın menfi isminin değiştirilmesi maksadıyla 2013 yılında önemli adım atılmıştır. Demokrasi ve Özgürlükler adası ismini verilmiştir. 27 Mayıs'ın 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında çatışmanın, çekişmenin sonu olmadığı bilinmelidir. 1950'li yıllara şerh düşen siyasi ve ideolojik kamplaşmalar, kahveleri, gönülleri ayıran katılaşmış önyargılar milli birlik ve dayanışma ruhumuza fazlasıyla zarar vermiştir.

Türkiye sosyal ve ekonomik türbülans müteakiben sosyal çalkantılara kapılmıştır. Arkası önü planlanıp projelendiren demokrasi ve kanun dışı müdahaleler ülkemizin on yılını çalmış, huzur,barış ve güvenlik ortamında ağır hasarlar bırakmıştır.

"SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇ, SİLAH YOLU İLE TASFİYE EDİLİRSE ACIKLI OLAYLAR YAYGINLAŞACAKTIR"

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın bu ihtiyacı simgesel anlamda hizmet edeceği kanaat ve beklentimi vurgulamak istiyorum. Sosyal barış, siyasal uzlaşma, demokrasi kültürüne değerli katkılar yapacağını düşündüğüm bugünkü açılışa şahsımı davetinden dolayı da sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Adanın imar ve inşasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Demokrasi pek çok tanımının yanında tahammül sistemi, sabır ve saygı rejimidir. Sebebi ne olursa olsun, şartlar nasıl tezahür ederse etsin, milletin verdiği yetkiyi tekrardan alacak yine alacak milletin ta kendisidir. Sevsek de sevmesek de sandıktan çıkan sonuç zor, baskı, silah yolu, gayrimeşru araçlarla tahrip ve tasfiye edilirse acıklı olaylar yeşerip yaygınlaşacaktır.

Söz, düşünce ve fikirlerin ahlaki ve hukuki bir nizam içinde rekabetin yerine zulüm ve zorbalığın öne çıkması, iç ve dış mihrakların teşekkül eden yıkım kervanına dahil olması tek kelimeyle felakettir.

1940'lı yıllara hakim olan dayatmacı anlayış Türkiye'yi dar ölçekli kaymak tabaka, bir avuç seçkin zümre milletin öz be öz evlatları yönettikçe çevreden merkeze sosyolojik akımlar güçlendikçe güç merkezleri elbette rahatsız olacaktır.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir

"ÇOBANLA İŞ ADAMININ OYU BİRDİR"

Koyun otlatan çobanımızla, üniversite hocamız, iş adamımızın oyu da iradesi de birdir aynıdır. Eşit, gizli genel oy ilkesi demokrasinin can damarıdır. Bundan taviz imhaya açık onaydır. Akademik ve siyasi hayatta mühim yeri olan merhum profesör Rıfkı Salim Burçak, 'ne şekilde tecelli ederse etsin bu yüce milletin iradesine saygılı olmadıkça bu ülkede istikrarlı demokrasi kuramaz ve medeni milletler topluluğun üyesi haline gelemeyiz' demiştir. Bireysel hak ve özgürlüklerin evrensel insan hakkı, demokrasinin ana direği olduğu benimseniyorsa o halde sandıktan çıkacak sonuca riayet ve hürmet de herkes için bir görev halini alacaktır. Millet iradesine çevrilmiş silahlar demokrasinin inkar ve infaz hükmüdür. Cuntacı eğilimler, darbeci emeller on yıllar boyunca hem demokrasiyi kötürüm bırakmış, özgürlükleri sekteye uğratmıştır. Yassıada demokrasi ve özgürlükleri sanık sandalyesine oturtmuştur. Maalesef demokrasi tarihimiz aynı zamanda darbeler tarihidir. Hala darbeye umut bağlayanların mevcudiyeti ise tedavisi olmayan ihanet virüsüne delalettir.

"DEMOKRASİ, MİLLİYETÇİLİĞİN İKİZ KARDEŞİDİR"

Şimdiye kadar bizim inancımız ve ilkesel beyanımız değişmemiştir. Demokrasi milliyetçiliğin ikiz kardeşidir. Biri olmadan diğerinin varlığı hayaldir. Aklından darbe geçiren, sandıkta bulamadığını sokaklarda, silahların mühitinde arayan herkes kaybetmiştir.

Türk milleti karamsarlığı itekleye itekleye, milli uyanışı dürte dürte zirveye çoktan tırmanmıştır. Güvenlik, özgürlük dengesi sağlam kurulduktan sonra 21. yüzyıl Allah'ın izniyle Türk asrı olacaktır. Demokrasi fantezi değil fazilet, özgürlük ise faraziye değil insan olmanın farikasıdır.

"GELECEĞİN GÜCÜ TÜRKİYE'DİR"

Biz aklın üstüne, altına, yanına, yöresine değil meselelere bizatihi Türk aklıyla bakarız. Sonuna kadar da bakmayı sürdüreceğiz. Dünden ders alarak geleceğin muhteşem ve muazzez günlerine inanıyorum ki, şartlara körü körüne boyun eğmeyen Cumhur İttifakı ile başarılacaktır. Geleceğin gücü Türkiye'dir, mazlumların haykıran sesi, kesilmeyen sesi büyük Türk Milletidir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı hayırlı olmasını temenni ediyorum. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun Cenab-ı Allah'a emanet olun efendim."

Politika Manşet

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