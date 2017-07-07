Demirtaş Yaz Kur-an Kursunu Açtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç Beldesi'nde yaz Kur-an Kursu açıldı.



Gülüç Belediye Başkanlığı tarafından her yaz düzenlenen yaz Kur-an Kursu bugün Gülüç Site Cami önünde düzenlenen törenle açıldı. Törene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Belediye Meclis üyeleri Ahmet Yalçın, Çetin Demirci ve Mustafa Sarı, mahalle muhtarları Çağlar Özcan ve İhsan Arslan, Gülüç Vesile Dikmen İlköğretim Müdürü Sadrettin Anar, cami imamları ve vatandaşlar katıldı.



Cami açılışında yaklaşık üç yüz öğrenciye üzerinde" Camiye koşuyorum, Kuran Öğreniyorum"yazan tişört ve şal hediye eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş çocuklara Ahlaklı olmanın önemini vurguladı. Demirtaş konuşmasında, "Sevgili çocuklar dün açılışı yaptığımız Yaz Spor Okulunun açılışında ne demiştim önce ahlak, bugünde Yaz dönemi Cami Kur'an kursları açılışında önce "Maneviyat ve Ahlak" diyorum. Maneviyattan ve güzel ahlaktan mahrum olan milletler yok olmaya mahkümdur. Kim ne derse desin, hangi görüşten olursak olalım, Cumhuriyet, Laiklik, Dinimiz ve ahlaki manevi değerlerimiz bizim bir gerçeğimizdir. Bunlardan asla vazgeçemeyiz, taviz veremeyiz. Bunlardan vazgeçtiğimiz takdirde millette bizden vazgeçer ve yok olur gideriz. Millet olarak yok olmamak, kaybolmamak için bu saydığım değerlerimize sımsıkı sarılmalı önem vermeliyiz. Ne Cumhuriyet ve Laiklikle din, ahlak ve maneviyat yıkılır nede din, ahlak ve maneviyatla Cumhuriyet ve Laiklik yıkılır"dedi.



Konuşmasının ardından Demirtaş çocuklara pide ve ayran dağıttı. - ZONGULDAK