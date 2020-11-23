Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili "Tahliye edilmesi lazım" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Fitne ateşi" yorumu gelmişti. Yeni açıklama yapan Arınç, istifa sinyali verip, "Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı" dedi.

Bir televizyon programında Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında konuşan ve açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tepkiyle karşılanan Bülent Arınç, istifa çağrıları ve Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Posta gazetesi Murat Çelik'e konuştu.

İstifa etmediğini belirten Arınç, 'Erdoğan'la bizzat görüşeceğini' ifade etti.

Arınç'ın açıklamaları şöyle:

"Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Ben başkaları gibi Twitter'dan, Instagram'dan istifa etmem. Oluşan durumla ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum.

"NEDEN O KONUŞMAYI YAPTI, KENDİSİNDEN DİNLEMEK İSTERİM"

Sayın Cumhurbaşkanı bugün İstanbul'daymış. Programı yoğun. Dolayısıyla bugün görüşemedim. Sanırım yarın Ankara'da olacak ve görüşebiliriz diye düşünüyorum. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım. Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim.

İSTİFA SİNYALİ

Kendisinden dinledikten sonra, "O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu" diyebilirim. Benim üzerimden hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Yüksek İstişare Kurulu'nun (YİK) yıpratılmasına izin vermem. Bana yakışmaz. Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine "Bunları söyleyen birinin YİK'te ne işi var" türünden yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var. Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen, orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur."

ERDOĞAN NE DEDİ?

Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı kastederek 'tutuksuz yargılanma' vurgusu yaptığı konuşmasına da yanıt veren Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız" dedi.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Osman Kavala hakkında tartışma yaratan açıklamalarda bulunan Arınç, "Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Arınç, Demirtaş için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı 'Devran' isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Ben korona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir."