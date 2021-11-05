Demet Şener'den bir ilk

Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman'la ilk kez paylaşım yaptı. Ünlü model, iş insanı sevgilisiyle Kapadokya'ya gitti.

Şener, Arman'la tarihi yerden çektirdiği kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü model, balondan da selfie yaptığı kareyi yayınladı.

Şener karelere, "Harika bir tatilin ardından" yazarak, kalp emojileri koydu. Demet Şener, iş insanı Cenk Küpeli'yle boşandıktan sonra Tolga Arman'la aşk yaşamaya başlamıştı.