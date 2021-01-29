Demet Alişan konuğu: Numeroloji Uzmanı Şebnem Ekşib kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Demet Alişan konuğu: Numeroloji Uzmanı Şebnem Ekşib kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Şebnem Ekşib hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DEMET ALİŞAN KONUĞU: NUMEROLOJİ UZMANI ŞEBNEM EKŞİB KİMDİR?

Üniversite eğitiminin ardından uzun yıllar araştırdığı astroloji, önceleri hobi olarak onu iş hayatıyla birlikte takip ederken, doğu felsefesi ve öğretileri, meditasyon, yoga ve evrensel enerji sistemleriyle de ilgilendi.Bu araştırmalar esnasında 1999 yılında Vedik (Hint) Astrolojisiyle tanışmasıyla, astrolojiyi farklı bir kulvardan incelemeye başladı.Ardından Maharishi Maharesh Yogi Transandantal Meditasyon programı ve ileri tekniklerini uygulamaya başlayarak hayatında kendi deyimiyle yeni bir dönemi de başlatmış oldu.

2006 yılından bu yana tam zamanlı olarak çalışmaya başladığı Vedik Astroloji konusunda bugün ülkemizin önde gelen uzmanlarından biridir.

Şebnem Ekşib, Vedik astroloji dışında taşlar, renk analizleri, sayıların kader ve kişiliğimiz üzerine etkileri konularında çalışma ve araştırmaları ile de tanınır.

2012 yılından bu yana VedikAstroloji eğitimleri vermektedir. Vedik Akademi Türkiye Marka hakları sahibidir.

Youtube kanalında düzenli olarak videolar yayınlamakta, Habertürk Tv'de "Burası Hafta Sonu" programında Oylum Talu ile her pazar sabah kuşağında astroloji köşesinde astroloji sohbetleri yapmaktadır.

Mart, 2015 yılında çıkardığı Vedik Astroloji kitabı ülkemizde bugüne kadar yayınlanmış en kapsamlı Vedik Astroloji kaynak kitabı olmaya devam etmektir.Vedik Astrolojiye önemli bir kaynak olan ikinci kitabı 2018 Eylül de Kaderin Gizemli Labirenti DAŞALAR çıkmıştır.

Şebnem Ekşib, evli ve bir çocuk annesidir.