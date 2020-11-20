Demet Akbağ kimdir? Demet Akbağ kaç yaşında, nereli?

Uzun süredir dizilerde görmediğimiz usta oyuncu Demet Akbağ kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

Uzun süredir dizilerde görmediğimiz usta oyuncu Demet Akbağ, bu akşam Menejerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılıyor. Akbağ, dizinin dördüncü bölümünde kendi kimliğiyle yer alacak. İşte Demet Akbağ'ın hayatına dair her şey haberimizde...

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ, Türk,sinema, tiyatro güldürü ve dizi oyuncusudur. 23 Aralık 1959 yılında İzmir'de doğmuştur.Tiyatro kariyerine İzmir Atatürk Lisesi'nde okurken başlamıştır ünlü olması ise Yılmaz Erdoğan ile başrolü paylaştığı "Bir Demet Tiyatro" yıllarına isabet eder.Ayrıca "pişti" programında Hülya Avşar ve Beyazıt Öztürk'le beraber yorumculuk yapmıştır. BKM'nin en önemli yıldızlarından biridir. 2008 yılı itibariyle Kanal 1'de yayınlanan "Süper Aile" adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmaktadır.

KARİYERİ

1982 yılında tiyatroya amatör olarak başladı1983 yılında Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda profesyonel olduKent Oyuncuları, Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları, Deve Kuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi özel tiyatro topluluklarında çalıştı.Daha sonra BKM oyuncuları arasına geçti. Kuruluşundan bu yana BKM'de çalışıyor.1997'den sonra Televizyon programlarında yer almaya başladı. "Bir Demet Tiyatro" dizisinde ve "Otogargara", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" "Bana Bir Şeyhler Oluyor" oyunlarında yer aldı.Televizyonda da "Ölümsüz Aşk" adlı dizide rol aldı.Televizyondaki "gıda terörü" haberlerinden etkilendiği için, oynadığı sucuk reklamından önce firmayla ilgili geniş bir araştırma yapmış ve öyle reklam filmi teklifini kabul etmişti.

1987'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın Televizyon Yıldızı" seçildi.

Üçüncü evliliğini 35 yaşında iken Zafer Çika ile yaptı, bu evlilikten Ali adında bir oğlu oldu.

1993'te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü aldı.

1995 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte Bir Demet Tiyatro adlı TV dizisini hazırladı. Bu yapım yedi yıl boyunca yayınlandı. TV dizisinin yanı sıra dört yıl boyunca Beşiktaş'ta bir tiyaro salonunda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol aldı. Bu iki projenin sonucu olarak Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) kuruldu. BKM yapımı olan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Bana Bir Şeyhler Oluyor ve Haybeden Gerçeküstü Aşk oyunları ve Ölümsüz Aşk dizisinde rol aldı.

2011 yılı itibarıyla ATV'de yayınlanan İstanbul'un Altınları adlı dizide başrol oynadı. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra TV hayatına pasif olarak devam eden Akbağ, 2013 baharına gelince Show Tv'de Murat Başoğlu tarafından sunulan Benzemez Kimse Sana isimli taklid yarışma programında Seyfi Dursunoğlu ve Erol Evgin ile birlikte jüri üyeliği yaptı. 2013'ten itibaren Show TV'de yayınlanan Sevdaluk adlı dizide Adalet isimli rolü oynadı. 2015 yazına doğru "Niyazi Gül 4 Nala" filminde Sultan Şahmerdan karakterini canlandırdı.

TİYATRO OYUNLARI

Haybeden Gerçek Üstü Aşk

Bana Bir Şeyhler Oluyor

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü

Otogargara

Kadınlık Bizde Kalsın

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu

Yorgun Matador

Artiz Mektebi

Beyoğlu Beyoğlu

Deliler

Arzu Tramvayı

Davacı

Bir Demet Tiyatro

FİLMLERİ

O... Çocukları (2008)

Organize İşler (2005)

Neredesin Firuze (2003)

Vizontele Tuuba (2003)

Vizontele(2000)

Tersine Dünya (1993)

Davacı (1986)

2010 Eyvah Eyvah

2011 Eyvah Eyvah 2

2011 Kurtuluş Son Durak

2012 Hükümet Kadın

2013 Hükümet Kadın 2

2014 Eyyvah Eyvah 3

2014 Kış Uykusu

2015 Niyazi Gül Dörtnala

2015 Nadide Hayat

2016 Görümce

ÖDÜLLERİ

30. Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Tersine Dünya (1993)

Altın Kelebek – Yılın Komedi Sanatçısı(1996)

Magazin Gazetecileri Derneği - Komedi Sanatçısı Ödülü (1996)

Altın Kelebek – Yılın Komedi Sanatçısı]] (1997)

Magazin Gazetecileri Derneği - Komedi Sanatçısı Ödülü (1997)

Altın Kelebek – Yılın Komedi Sanatçısı (1998)

38. Antalya Film Şenliği, En İyi Kadın Oyuncu, Vizontele (2001)

9. Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu, Neredesin Firuze (2004)