Demet Akalın'ın Polemik Yaşadığı Sunucu, Çağla Şıkel'in Yerine Magazin D'ye Getirildi

Çağla Şıkel'in yeni bir kanalla anlaşarak bıraktığı Magazin D'ye Star Life programının sunuculuğunu yapan ve Demet Akalın'la yaşadığı polemikle adını duyuran Dilay Korkmaz getirildi.

ÇAĞLA GİTTİ DİLAY GELDİ

Çağla Şıkel, Kanal D ekranlarında yayınlanan Magazin D ile yollarını ayırarak Fox TV'ye geçti. Kanal D'de her cumartesi ve pazar günü yayınlanan 'Magazin D', Dilay Korkmaz'ın sunumuyla ekrana gelecek.

DEMET AKALIN'LA POLEMİĞE GİRDİ

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Star Life isimli magazin programının sunuculuğunu yapan Korkmaz adını Demet Akalın ile girdiği polemikle duyurdu. Demet Akalın, sunucu Dilay Korkmaz için Twitter'dan "Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp" ifadesini kullanmıştı.

"HERKES İŞİNE BAKSIN"

Bu paylaşımın ardından sunucu Dilay Korkmaz da kendi Instagram hesabından Demet Akalın'a şu yanıtı vermişti: "Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun"

ÖNEMLİ TÜYOLAR VERECEK

Çağla Şıkel, 3 Eylül'de Fox TV ekranlarında yayın hayatını başlayacak olan gündüz kuşağı programıyla televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şıkel, yayın hayatını yeni başlayacak olan 'Çağla İle Yeni Bir Gün' isimli programdainsanların hayatını kolaylaştıracak, bütçe tasarrufundan yemek tarifine kadar birbirinden sağlıklı, kaliteli ve önemli tüyolar verecek.