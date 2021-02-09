Deli mi ne kimdir, Instagram hesabı nedir? Deli mi ne adlı Youtuber hapis cezası mı aldı?

Video paylaşım platformu Youtube'da birbirinden farklı içerikler oluşturan Deli mi ne? adlı Youtuber, Beşiktaş Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında üzerinde sahaya atlamıştı. Bunun üzerine Deli mi ne kimdir, Instagram hesabı nedir? Deli mi ne ceza aldı mı? sorularının yanıtları arandı.

YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz hakkında açılan dava sonuçlandı. Deli Mi Ne? adlı Youtube kanalısının sahibi olan Fester Abdü lakaplı Ali Abdüsselam Yılmaz, 14 Haziran 2019'da Beşiktaş Vadafone Park'ta oynanan Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlamıştı. Üzerinde İngilizce küfür yazılı bir tişörtle sahaya giren Youtuber, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmıştı. Olaydan bir sonraki gün Ali Abdüsselam Yılmaz ile kendisi gibi Youtuber olan ve tribünlerden o anların görüntüsünü çeken arkadaşları Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman sonraki gün gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan 4 youtuber ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Mahkeme Yılmaz'a ilk olarak "yasak alanlar girme" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulanan ceza 1 yıl 8 aya düşürüldü. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, Yılmaz'ın 1 yıl süreyle spor müsabakalarına girmesini de yasakladı.

3 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYORDU

Yapılan soruşturma sonunda Ali Abdülselam Yılmaz hakkında "yasak alanlara girme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemi, Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman hakkında ise, "suça yardım" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmıştı. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün yapılan duruşmasına sanık Cantuğ Özsoy katılırken diğer sanıkları avukatları temsil etti. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sorulan savcı sanık Ali Abdüsselam Yılmaz'ın isnat edilen suçu işlediğini gösteren polis tutanakları, olay yeri görüntüleri ve somut deliller bulunduğunu belirterek 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

"BİR ANLIK HEYECANLA ATLADI"

Savcı diğer sanıklar Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman'ın ise suçu işlediklerine dair şüpheden uzak delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini talep etti. Mütalaaya karşı söz alan Ali Abdüsselam Yılmaz'ın avukatı müvekkilinin bir anlık heyecanla sahaya atladığını söyleyerek beraat talep etti.

CEZASI ERTELENDİ

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme sanıklar Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman'ın beraatine karar verdi. Mahkeme sanık Ali Abdüsselam Yılmaz'ı "yasak alanlara girme" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Hükmün açıklanmasını da geri bırakan mahkeme sanık Yılmaz'ın 1 yıl süreyle spor müsabakalarına girmesini yasakladı.

DELİ Mİ NE ADLI YOUTUBER FESTER ABDÜ KİMDİR?

Fester Abdü lakaplı Ali Abdülselam Yılmaz, 1993 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezundur.

Türkiye Kano Milli takımı lisanslı sporcusu olan ve bir dönem Survivor 2018 All Star yarışmasına katılan Fester Abdü, İstanbul Vodafone Arena'da oynanan Liverpool – Chelsea maçında sahaya atlamasıyla gündeme gelmişti. Maçın 14. dakikasında sahaya atlayıp dizlerinin üstünde kayan Fester Abdü izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Kısa sürede güvenlik güçleri tarafından yakalanarak saha dışına çıkartıldı.

Fester Abdü ve kendisini kameraya çekerek sosyal medyada paylaşan 4 arkadaşı gözaltına alındı. Çok sayıda kişi ünlü YouTuber'a "Kanalına takipçi kazanmak için ülkeni rezil ettin" diyerek tepki göstermişti.