TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Dehşete düşüren Kavga kamerada...Tarla tartışmasında silahlar, sandalyeler, yumruklar havada uçuştu

Köyden İstanbul'a taşınan tarla kavgasında silahlar konuştu

Tuzla'da kahvehanede muşta ile darp edip kurşun yağdırdılar

İSTANBUL - Tuzla'da, bir grup şüpheli, tarla anlaşmazlığı yaşadıkları aileden bir şahsı kıraathanede yakalayarak önce darp etti ardından kurşun yağdırdı. Vücuduna kurşun isabet eden ve darp edilen 55 yaşındaki kişi yaralandı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Tuzla'da meydana geldi. İddiaya göre, bir grup şüpheli şahıs, geçtiğimiz dönemlerde köydeki tarlalar yüzünden tartışma yaşadıkları aileden Mehmet Tunç'u vakit geçirdiği kıraathanede yakaladılar. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan Halis İ, ve beraberinde getirdiği 8 kişi Mehmet Tunç'u muşta ile darp etmeye başladı. O esnada kahvede bulunan vatandaşlar araya girmek istese de şüpheli şahıslardan biri yanında taşıdığı silahı çıkartarak Mehmet Tunç'a ateş açtı. Tunç, kanlar içerisinde yer yığılırken saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sağlık ekipleriyse kurşunların hedefi olan Tunç'u hastaneye kaldırdı.

"9 kişi birden saldırdılar"

Kurşunların hedefi olan Mehmet Tunç'un yeğeni Azad Balkaya, "Bunların hepsini planlı yapıyorlar. Geçtiğimiz sene kazma kürekle burada saldırıp, adamları komalık ettiler. Hastanelik olan kişiler bununla ilgili rapor da almıştı. Haklıymış gibi bizi sürekli tehdit ettiler. Sürekli olarak öldürme tehdidiyle üzerimize geldiler. Son olarak geçtiğimiz gün yine geldiler. Ellerinde silah vardı. Dayımın dışarıya çağırıp 9 kişi birden saldırıyorlar. İçlerinden biri dayımın sırtına kurşun sıkıyor. Bunlar yetmezmiş gibi demirlerle adamı yerde darp ediyorlar. Hastaneye kaldırdık ancak durumu şu an iyi değil. Kurşun çok tehlikeli bir yere isabet etmiş." diye konuştu.

Öte yandan yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.