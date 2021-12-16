Define avcıları sahili köstebek yuvasına dönüştürdü - Haberler
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Define avcıları sahili köstebek yuvasına dönüştürdü

Define avcıları sahili köstebek yuvasına dönüştürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağış ve rüzgarlı hava sonrası define avcıları soluğu sahillerde aldı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yağış ve rüzgarlı hava sonrası define avcıları soluğu sahillerde aldı. Madeni paranın yanı sırada değerli ziynet eşyaları dedektörle arayan avcılar, kazdıkları sahili adeta köstebek yuvasına dönüştürdü.

Alanya'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından, kıyı kesimlerde dalgalar sahilleri dövdü. Her fırtına ve yağışın ardından günün aydınlanmasıyla birlikte Avsallah Mahallesi'ndeki İncekum Plajı'na gelen define avcıları ise, dedektörle değerli eşya aramaya başladı. Madeni para, gümüş ya da altın kolye ve yüzük arayan define avcıları, dedektörün sinyal aldığı bölgeyi çapayla kazıyor. Buldukları değerli eşyaları ceplerine koyan avcılar, ardından sahili taramaya sürdürüp, sinyal aldıkları bölgeleri kazmaya devam ediyor. Kazı işlemi sonrası sahilde oluşan görüntüyse köstebek yuvalarını andırıyor.

1 yıldır değerli eşya aradığını belirten Musa Eser, şuana kadar madeni para bulabildiğini ancak yüzük bulmak için aramayı sürdürdüğünü söyledi. Eser, 2 gün önce yüzük bulduğunu da sözlerine ekleyip, değerli eşya aramaya devam etti.

(Recep Erdoğan-İHA)

Define avcıları sahili köstebek yuvasına dönüştürdü

Define avcıları sahili köstebek yuvasına dönüştürdü

Define avcıları sahili köstebek yuvasına dönüştürdü

Define avcıları sahili köstebek yuvasına dönüştürdü

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