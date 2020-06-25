DEDER'den Dünya Denizciler Günü Mesajı: "Denizciler kilit çalışanlardır"
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DEDER'den Dünya Denizciler Günü Mesajı: "Denizciler kilit çalışanlardır"

Deniz Emniyet Derneği (DEDER) Başkanı Kaptan Cahit İstikbal, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

DEDER'den Dünya Denizciler Günü Mesajı:
25.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:06

Deniz Emniyet Derneği (DEDER) Başkanı Kaptan Cahit İstikbal, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

DEDER Başkanı Kaptan Cahit İstikbal, mesajında tüm denizcilerin dünya denizciler gününü kutlayarak, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü'nün, Dünya ticaretinin ve ekonomisinin devam edebilmesi için kendilerinden ve ailelerinden büyük fedakarlıklar yapan denizcilere adandığını hatırlattı.

DEDER Başkanı, şunları söyledi: "Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından bu yılki kutlamaların teması 'Denizin Yüzleri' olarak belirlenmiştir. Amaç, dünya denizlerinde fedakarca görev yapmakta olan 1 milyonu aşkın denizciye vefa ve minnet duygularını ulaştırmaktır. Bu vesileyle, Deniz Emniyet Derneği olarak biz de tüm denizcilere fiziksel ve sosyal büyük fedakarlıklara katlanarak dünya nüfusunun yaşam çarklarını döndürmelerinden ötürü teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar var olsunlar. Onlar olmasa, dünya üzerindeki insanların yarısı açlıktan diğer yarısı da soğuktan ölürlerdi, bunun değerinin bilinmesi lazım."

"Denizciler kilit çalışanlar olarak ilan edilmiştir"

BM kuruluşu olan Uluslararası Denizcilik örgütünce denizcilerin 'kilit çalışanlar' olarak tanımlandığını söyleyen İstikbal, şunları kaydetti: "Denizciler, Kovid-19 salgını sürecinde de ön cephede, gıda, ilaç ve tıbbi malzeme gibi hayati malların akışını sürdürmede önemli bir rol oynamaktadırlar. Ancak ne var ki bu pandemi, denizciler için daha zor çalışma koşulları oluşturmuştur. Bir yandan pandemi süresince lojistik zincirin ana halkası olan denizciliğin sürdürülebilirliğini sağlarken, öte yandan, limanlarda dışarı çıkamama, işe alınmada zorluklar, mürettebat değişimi ve ülkesine geri dönüş konusundaki belirsizlikler ve zorluklar da dahil olmak üzere güç çalışma koşullarına maruz kalmışlardır."

"İki yüz bini aşkın denizci mahsur"

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün bu yıl, Denizciler Günü kampanyası çerçevesinde tüm üye devletleri denizcileri kilit çalışanlar olarak tanımaya ve salgın sırasında tüm denizcilere destek, yardım ve seyahat ayrıcalıkları sunmaya davet ettiğini hatırlatan Kaptan Cahit İstikbal, şöyle devam etti: "Dünya üzerinde çalışma sözleşmeleri izin dönemine giren iki yüz bini aşkın denizci 4 ayı ayı aşkın süredir evlerinden uzakta ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle ne zaman eve dönebileceklerini de bilemeden görevlerini sürdürmektedirler. Deniz Emniyet Derneği olarak bu farkındalığı arttırmak için daha önce de basın açıklamaları yaptık. Denizcilerin sosyal ve psikolojik sorunlarına dikkat çektik. Ülkemizde ayrıca kılavuz kaptanlar başta olmak üzere kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde görev yapan tüm denizciler fedakarca görevlerine devam etmişlerdir. Onlara da minnet duygularımızı ifade etmek istiyoruz."

Dünya Denizciler Günü kutlaması 2010 yılında başladı

Dünya Denizciler Günü, 2010 yılında Manila'daki diplomatik konferansta kabul edilen bir kararla kuruldu. Gözden geçirilmiş Uluslararası Denizciler için Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Sözleşmesi (STCW) kapsamında alınan bu Kararın amacı denizcilerin küresel olarak topluma ve ekonomiye katkısını tanımaktı.

Karar hükümetleri, denizcilik şirketlerini, deniz ticaretiyle ilişkili şirketleri ve ilgili kurum ve kuruluşları Denizciler Günü boyunca deniz ticaretini ve denizcileri desteklemeye ve farkındalık oluşturmaya teşvik ediyor. Dünya Denizciler Günü, denizciler ve denizcilik hakkında uluslararası kamuoyunda konuşmalar yapılması farkındalık oluşturulması ve sosyal medya hashtag'leri ile yaygınlık sağlanmasını amaçlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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