Dedeler, nineler huzur evinde Kadınlar Günü'nü böyle kutladı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Halis Toprak Huzurevi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen programda kadınlara karanfil verilirken, huzurevi sakinleri çalan oyun havalarıyla dilediğince eğlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Eskişehir Halis Toprak Huzurevi'nde kalan kadınlar unutulmadı. Huzurevinin çok amaçlı salonunda düzenlenen programda Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hüseyin Hacıoğlu ve Halis Toprak Huzurevi Müdürü Mehmet Ali Çelik, kadınlara karanfil hediye ederek günlerini kutladı. Yapılan müzik yayınıyla dilediğince eğlenen huzurevi sakinleri, güzel görüntüler oluşturdu.

Doyasıya eğlence mutlu etti

Düzenlenen programda oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlenen huzurevi sakinleri, mutluluklarını İHA mikrofonlarına anlattı. İl Müdür Vekili Hacıoğlu ve Huzurevi Müdürü Çelik'in hediye ettiği karanfillerini alan ve eğlenceli geçen programda güzel dakikalar geçiren yaşlıların mutluluğu görülmeye değerdi.

Kadınlar günü programında konuşan Fatma Sarı, "Çok eğlendik, çok güzel oldu. İyi geçti, iyi geçiyor. Karanfilimi aldım, teşekkür ettim. Herkesin kadınlar günü kutlu olsun" dedi. Bir diğer huzurevi sakini Remziye Doğan ise "Programı beğendik, çok güzel oldu. Yapanın elleri dert görmesin. Çok mutluyuz" ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi. Her yıl kutlanan kadınlar gününün ekstra bir mutluluk verdiğini belirten Necibe Erken, "Çok güzel oldu. Kadınlar gününü kutladık, çok memnun olduk. Kutlama için teşekkür ederiz. Güzeldi, memnun olduk. Burada her yıl kadınlar günü kutlanıyor, mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu tür eğlenceleri ara ara düzenliyoruz"

Eskişehir Halis Toprak Huzurevi çalışanı Melek Kolcubaşı, düzenlenen programın huzurevinde kalan yaşlılar için moral olduğunu söyledi. Zaman zaman etkinlik düzenlediklerini fakat kadınlar günü için özel olmasını istediklerini belirten Kolcubaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşlılarımız pandemi dolayısıyla dışarı çıkmadılar. Bir yıl boyunca aralıksız olarak kurumda kaldılar. Biz onlara olabildiğince etkinlik düzenlemeye çalıştık. Bugün de kadınlar gününü kutlamak amacıyla program düzenledik. Onlara ayrı ve özel bir etkinlik düzenlemek istedik. İkramlarda bulunduk, karanfil hediye ettik. Kadınlar gününü İl Müdürü Hüseyin Hacıoğlu kutladı. Müzikle birlikte eğlenceli şekilde yaşlılarımıza farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür eğlenceleri ara ara düzenliyoruz. Aynı zamanda doğum günlerini kutlamış oluyoruz." - ESKİŞEHİR