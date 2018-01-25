DEAŞ'tan Kaçıp Türkiye'ye Sığınan Suriyeli Genç PYD'nin Saldırısında Can Verdi

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırısından kaçarak Kilis'e gelen Tarık Tabbah, her gün birlikte camiye gittiği 72 yaşındaki terzi Muzaffer Aydemir ile terör örgütü PYD'nin roketli saldırısında hayatını kaybetti.

Kilis'te dün camiye atılan roketli saldırıda hayatını kaybeden Suriye uyruklu Tarık Tabbah'ın (28) hüzünlü hikayesi olduğu ortaya çıktı.

5 YIL ÖNCE DEAŞ SALDIRISINDAN KAÇTI

Tarık Tabbah, 2012 yılında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu ailesi ile birlikte kaçarak Türkiye'ye yerleşti. 5 yıl önce hayatını kendisi gibi savaştan kaçan Merva Boşnak ile birleştirdi. Bu evlilikten Bessam Tarık Tabbah (3) ile Şem Tarık Tabbah (2) isimli çocukları oldu.

CAMİYE ATILAN ROKET SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Her gün 72 yaşındaki Muzaffer Aydemir ile birlikte aynı camiye namaza giden Tarık Tabbah, DAEŞ zulmünden kaçarak kurtuldu ancak, terör örgütü PDY/PKK'nın attığı roketin hedefi oldu.

Tarık Tabbah (28) ile 72 yaşındaki Muzaffer Aydemir roketli saldırıda hayatını kaybetti.

ROKETLER AFRİN'DEN ATILDI

Eşi Marva Boşnak'ın 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Tarık Tabbah'ın kardeşi Muhammed Abdo Tabbah, kardeşinin fayans ustası olduğu ve her gün Muzaffer Aydemir ile birlikte camiye namaza gittiğini belirterek, 2012 yılında savaştan kaçarak Kilis'e yerleştiklerini söyledi.

Amcaoğlu Muhammed Tabbah ise, atılan roketlerin Afrin'den atıldığını ve terör örgütü tarafından bu saldırıların yapıldığını kaydetti.