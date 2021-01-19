Davutoğlu'ndan Bahçeli'nin açıklamalarına sert tepki: Artık normalleşmeli

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeliyi eleştirdi. Bahçeli için, "Nedir bizimle, farklı düşünen insanlarla alıp veremediği. Ona tavsiyem şu; normalleşmeli" diyen Davutoğlu, Erdoğan'a da hala açıklama yapmadığı için tepki gösterdi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu bugün FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Davutoğlu burada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunurken, evinin önünde silahlı sopalı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ ile ilgili de konuştu.

ERDOĞAN'A ÖZDAĞ TEPKİSİ: ÜZÜLÜYOR MU BİLMİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Davutoğlu, "Bu duruma üzülüyor mu bilmiyorum, 4 gün oldu kamuoyuna hala açıklama yapmadı" diyerek tepki gösterdi.

"BİR İNTİKAM DUYGUSU"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün saldırıya ilişkin ve kendisini de hedef aldığı açıklamalarına da değinen Davutoğlu, "Bir öfke bir nefret bir intikam duygusu. Nedir bizimle, farklı düşünen insanlarla alıp veremediği" diye yanıt verdi.

"SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER PİYON"

Açıklamalarına, "Sokaktan geçen birkaç delinin yapması mümkün mü?" diyerek devam eden Davutoğlu, saldırıyı gerçekleştirenlerin piyon olduğunu vurguladı. Davutoğlu, 'deli' ifadesini de MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın tartışma yaratan, "Bu hareketin delisi çoktur. Talimat falan dinlemezler" sözleri nedeniyle kullandığını belirtti.

"BİZZAT CUMHURBAŞKANININ ÇIKMASI LAZIM"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Selçuk Özdağ'a ilişkin açıklamalarının siyasi açıdan bir anlam ifade etmediğini belirten Davutoğlu, "Altun bir bürokrattır. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanının çıkması lazım. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, Sayın Özdağ sizinle de siyaset yaptı. Daha önce Sayın Akşener'in evine baskın yapıldı o zaman da tepki verilmedi" ifadelerini kullandı.

"DEVLET BAHÇELİ BİR AÇIKLAMA YAPTI, KEŞKE YAPMASAYDI"

Davutoğlu, "Eğer bu saldırı bir AK Parti'nin bir üyesine yapılsaydı tepkiniz ne olurdu? Sayın Cumhurbaşkanı 4 gün oldu hala kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı, keşke yapmasaydı" diye konuştu.

BAHÇELİ'YE NORMALLEŞME TAVSİYESİ

Bahçeli'nin açıklamalarını öfke, nefret ve intikam duygusu olarak değerlendiren Davtuoğlu, "Nedir bizimle, farklı düşünen insanlarla alıp veremediği. Ona tavsiyem şu; normalleşmeli" ifadelerini kullandı.

Bahçeli açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de otoriterliği tenkit ettiğimizde 'bütün dünyada otoriter liderler var' deniliyordu. Türkiye sırtını ne Biden'a, ne Trump'a, ne Brüksel'e ne de Pekin'e dayamamalıdır. Türkiye demokrasi zemininde tam bağımsız bir politika yürütmelidir. Böyle bir politika yürütürsek saygı duyarlar, yürütemezsek "aptal olma" diye mektup alırlar Ankara'da oturanlar.

"AŞI SÖZLEŞMESİ VARSA GÖSTERİN, AMA YOK"

Aşı konusunda iktidarın tutumu güven uyandırmaktan uzak. Tüm yatırımlarını ikinci faz denemelerini yeni bitirmiş Çin aşısına yaptılar. Diğer aşıları yok saydılar, alternatif bir arayışa girmediler. Sağlık Bakanı iddialı bir açıklama yaptı, "11 Aralık'ta aşılamaya başlıyoruz" dedi ve kısa bir sürede 50 milyon hedefini koydu. 11 Aralık geldi geçti, aşı yok. 25 Aralık geldi geçti, aşı yok. Nihayet aşı geldi ama 3 milyon doz. Yani 1.5 milyon insana aşı. Eğer gerçekten Çin ile yaptığınız 50 milyon dozluk bir aşı sözleşmesi var ise bize bir gösterin ama yok.

"SEROK AHMET DİYEREK KENDİNCE HAKARET ETMEYE ÇALIŞIYOR"

'Serok Ahmet' diyerek kendince hakaret etmeye çalışıyor. Bahçeli Kürtçeye hakaret ediyor. Bana hakaret etmek için Kürtçeyi kendince kullanıyor. Bu Türkiye'de gerçek anlamda bölücülüktür.

"SALDIRGANLARI GÖZETEN AÇIKLAMALAR YAPTI"

(Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili) Bahçeli mağduru değil, saldırganları neredeyse gözeten açıklamalar yaptı. Türkiye'de 90'lı yıllarda da benzer şekilde siyasiler ve gazeteciler hedef alınıyordu. Kimse önünü göremiyordu ve Türkiye'de demokrasi büyük bir zarar görmüştü.

"TÜRKİYE'Yİ KUTUPLAŞTIRICI BİR ATMOSFERE SOKUYORLAR"

Türkiye'de otoriter yönetim heveslileri böyle bir atmosfer oluşturmaya ve toplumu kutuplaştırmaya çalışıyorlar. Bunun için tehditler, hakaretler, saldırılar, sert dil ile Türkiye'yi seçim öncesi gerilime dayalı, kutuplaştırıcı bir atmosfere sokuyorlar.

"İÇİŞLERİ BAKANI DA İKTİDAR DA BAHÇELİ'NİN ONAYI OLMADAN ADIM ATAMIYOR"

Bugün maalesef İçişleri Bakanı da, iktidar da Bahçeli'nin onayı olmadan, Bahçeli ne düşünüyor diye düşünmeden adım atamıyorlar.

TEHDİT İDDİASI

Bazı MHP milletvekilleri, soruşturmayı yapan Başsavcı Alparslan Tufan'ı tehdit ettiler. Niye suçluların ortaya çıkmasına engel oluyorsunuz? Bırakın çıksın bu suçlular, ülkücü camia da aklansın siz de aklanın alakasızsa."