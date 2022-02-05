Davutoğlu bombayı patlattı! Genişleyecek Millet İttifakı'nın adı değişiyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV ekranlarında yayınlanan Liderler Özel Söyleşisi programında Suat Toktaş'ın konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Davutoğlu, 2018 Genel Seçimleri'nde CHP, İYİ Parti, Saadet ve DP tarafından kurulan Millet İttifakı hakkında da konuştu.

MERAL AKŞENER SİNYALİ VERMİŞTİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in geçtiğimiz aylarda yaptığı "Belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız" açıklamasının ardından yeni partilerin katılımıyla genişleyeceği konuşulan Millet İttifakı hakkında Davutoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"6 PARTİNİN İTTİFAKI SÖZ KONUSU"

Akşener'in açıklamalarını destekleyen Davutoğlu, "Bugün için 6 partinin ittifakı söz konusu. Biz bu ittifakı detaylandırıyoruz. Oturup konuşacağız. Asıl bizim seçime kadar ne yapacağımız önemli" dedi.

"ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN KONUŞUYORUZ"

Türkiye'de erken seçimin bir anda ilan edilebileceğini ifade eden Davutoğlu, "O seçim telaşına girmeden elimizde ne varsa ortaya koymalıyız. Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz. Masada farklı isimler var ama bunu açıklamam doğru olmaz" dedi.

"1 AY İÇİNDE CİDDİ BİR MESAFE ALDIK"

İttifak görüşmeleri hakkında bilgi de veren Davutoğlu, "Her hangi bir kesimi dışlamadan yeni bir döneme hazırlık yapıyoruz. Seçim olduğunda partiler kazanır kaybeder ama hiçbir kesim bu seçimi biz kaybettik dememeli. AK Parti'ye oy veren kesimler için de diğer partilere oy veren kesimler için de öyle olmalı. Biz bu siyasal iklimi oluşturmak için çalışıyoruz. 1 ay içinde ciddi bir mesafe aldık. En önemlisi bütün siyasilerin birbirine güven duymasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun anlayışını takdir ediyorum. Eşitler arası bir ilişki olmalı. Türkiye'yi inşaa edecek olan da budur." ifadelerine yer verdi.