Davutoğlu bombayı patlattı! Genişleyecek Millet İttifakı'nın adı değişiyor - Haberler
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Davutoğlu bombayı patlattı! Genişleyecek Millet İttifakı'nın adı değişiyor

Haberler.com, Emre İliksiz - Politika
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Meral Akşener'in "Belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız" ifadeleri hala akıllardayken Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan Millet İttifakı hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. Türkiye'de erken seçimin bir anda ilan edilebileceğini söyleyen Davutoğlu, Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi için konuştuklarını ifade ederek "Masada farklı isimler var ama bunu açıklamam doğru olmaz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV ekranlarında yayınlanan Liderler Özel Söyleşisi programında Suat Toktaş'ın konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Davutoğlu, 2018 Genel Seçimleri'nde CHP, İYİ Parti, Saadet ve DP tarafından kurulan Millet İttifakı hakkında da konuştu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in geçtiğimiz aylarda yaptığı "Belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız" açıklamasının ardından yeni partilerin katılımıyla genişleyeceği konuşulan Millet İttifakı hakkında Davutoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarını destekleyen Davutoğlu, "Bugün için 6 partinin ittifakı söz konusu. Biz bu ittifakı detaylandırıyoruz. Oturup konuşacağız. Asıl bizim seçime kadar ne yapacağımız önemli" dedi.

Davutoğlu bombayı patlattı! Genişleyen Millet İttifakı'nın adı değişiyor

Türkiye'de erken seçimin bir anda ilan edilebileceğini ifade eden Davutoğlu, "O seçim telaşına girmeden elimizde ne varsa ortaya koymalıyız. Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz. Masada farklı isimler var ama bunu açıklamam doğru olmaz" dedi.

İttifak görüşmeleri hakkında bilgi de veren Davutoğlu, "Her hangi bir kesimi dışlamadan yeni bir döneme hazırlık yapıyoruz. Seçim olduğunda partiler kazanır kaybeder ama hiçbir kesim bu seçimi biz kaybettik dememeli. AK Parti'ye oy veren kesimler için de diğer partilere oy veren kesimler için de öyle olmalı. Biz bu siyasal iklimi oluşturmak için çalışıyoruz. 1 ay içinde ciddi bir mesafe aldık. En önemlisi bütün siyasilerin birbirine güven duymasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun anlayışını takdir ediyorum. Eşitler arası bir ilişki olmalı. Türkiye'yi inşaa edecek olan da budur." ifadelerine yer verdi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Politika

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