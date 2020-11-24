David Beckham kimdir? David Beckham hangi takımlarda oynadı? David Beckham hangi yıl futbolu bıraktı? David Beckham ailesi!

Özel yaşamı, ailesi ve futbol yaşamı ile gündemde olmayı başaran İngiliz eski futbolcusu David Beckham kimdir? David Beckham hangi takımlarda oynadı? David Beckham hangi yıl futbolu bıraktı? David Beckham ailesi!

Mart 2015'te Beckham, 52 milyondan fazla Facebook hayranıyla Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin arkasında sporcular arasında dünyanın üçüncü en yüksek sosyal medya sıralamasına sahipti. Ayrıca 57 milyondan fazla Instagram takipçisi var. Bu sayı bir sporcu için, Cristiano Ronaldo, Messi ve Neymar'ın arkasında dördüncü ve İngiltere'den bir kişi için en fazla takipçi sayısına sahip David Beckham kimdir? David Beckham hangi takımlarda oynadı? David Beckham hangi yıl futbolu bıraktı? David Beckham ailesi!

DAVID BECKHAM KİMDİR?

David Robert Joseph Beckham, 2 Mayıs 1975 İngiliz eski futbolcu, Inter Miami CF'nin şu anki başkanı ve ortak sahibi ve Salford City'nin ortak sahibidir. FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü'ne iki defa aday oldu ve 2004'te dünyanın yüksek ücretli futbolcusu seçildi, ayrıca Top-100 Şampiyonlar Ligi'ne giren ilk İngiliz oldu. Beckham 2003 ve 2004 yıllarında Google'da en çok ismi aranan kişi oldu.Bu tür küresel tanınma ile de seçkin bir reklam marka ve moda ikonu haline geldi.Beckham İngiltere kaptanlığını 15 Kasım 2000'den 2006 FIFA Dünya Kupası'na kadar, tam 58 maç boyunca yapmıştır. Hâlen 109 katılım ile İngiltere'nin en-kepli orta saha oyuncusudur.

DAVID BECKHAM HANGİ YIL FUTBOLU BIRAKTI?

Futbol kariyerinde en son Paris Saint-Germain'de forma giymiştir. İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa olmak üzere dört ülkede lig şampiyonluğu kazanan ilk İngiliz oyuncudur. Mayıs 2013'te 20 yıllık bir kariyerden sonra emekli oldu ve 19 büyük kupa kazandı. Beckham, kariyerine Manchester United'te başladı, 1992'de 17 yaşında profesyonel futbolcu oldu. Onun zamanında 6 defa Premier League, 2 defa FA Cup ve 1999 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi kazanıldı. Daha sonra Manchester United'ten Real Madrid CF'ye geçti, orada 4 sezon oynadı. Bu kulüpte ilk La Liga şampiyonluğunu yaşadı. Ocak 2007'de Real Madrid'den ayrıldı ve MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'nin yolunu tuttu.Los Angeles Galaxy ile Beckham's sözleşmenin 1 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve ona MLS tarihinin en yüksek oyuncu maaş verilmiştir. İlk maçını Chelsea karşısında oynadı,ancak ilk golünü Kuzey Amerika SuperLiga 2007 yarı-finalinde attı. Ilk lig başladığının ardından 18 Ağustos'ta Giants Stadyumu'nda rekor bir kalabalık önünde geldi.

DAVID BECKHAM AİLESİ!

Beckham ABD'deki futbol kariyerine devam edelerken eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham ile evlendi. Ailesiyle beraber Beverly Hills, Kaliforniya'da yaşamaktaydı. Eşi Victoria Beckham, Spice Girls grubunun eski üyelerindendir. Brooklyn Joseph Beckham (d. 4 Mart 1999, Londra), Romeo James Beckham (d. 1 Eylül 2002, Londra) ve Cruz David Beckham (d. 20 Şubat 2005, Madrid, İspanya) isimlerinde 3 oğlu; Harper Seven (d. 10 Temmuz 2011 Los Angeles, Kaliforniya, ABD) isminde 1 kızı vardır.