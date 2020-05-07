Danimarka gazetesi Information: "Türkiye Orta Doğu'nun SİHA süper gücü"
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Danimarka gazetesi Information: "Türkiye Orta Doğu'nun SİHA süper gücü"

Danimarka gazetesi Information:
07.05.2020 19:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:44

Danimarka'da yayınlanan Information gazetesi, Türkiye'nin, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) alanında Orta Doğu'da süper güç olduğunu yazdı.

Danimarka'da yayınlanan Information gazetesi, Türkiye'nin, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) alanında Orta Doğu'da süper güç olduğunu yazdı.

Ülkede 1945 yılından bu yana yayınlanan sol görüşlü gazetenin Türkiye muhabiri Waleed Safi tarafından kaleme alınan haberde, Türkiye'nin yerli üretim İHA ve SİHA'larına geniş yer verildi.

Haberde, Türkiye'nin 2000'li yılların başından bu yana İHA'lara ilgi duyduğu ancak müttefik olmasına rağmen ABD tarafından Türkiye'ye olumlu yaklaşılmadığı belirtildi.

Türkiye'nin 2006 yılında İsrail'den almak için anlaştığı ve 5 yıl sonra teslim edilen İHA'ların motorlarının ve kameralarının sorunlu çıkmasının Türkiye'yi, kendi yerli ve milli İHA ve SİHA programını geliştirmeye yönelttiği kaydedildi.

Türkiye'nin İHA ve SİHA programının, 2000'li yılların başından bu yana bu alandaki çalışmalarıyla kendisinden söz ettiren Selçuk Bayraktar öncülüğünde gerçekleştiğine işaret edilen haberde, Bayraktar'ın 2014 yılında Türk ordusundan aldığı siparişlerle bu alandaki programını hızla geliştirdiği bildirildi.

Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları başta terör örgütü PKK ile mücadelede olmak üzere, Suriye ve Libya'daki operasyonlarında etkili bir şekilde kullandığı ifade edilen haberde, ülkenin bu silahların kullanımında dünyada 3. sıraya yükseldiği kaydedildi.

Haberde, Türk İHA ve SİHA'larının Katar, Tunus ve Ukrayna'ya gibi ülkelere de ihraç edildiği belirtildi.

Suriye ve Libya'da oyun değiştiren Türk SİHA'ları

Türkiye'nin SİHA'larla Suriye'de ve Libya'da savaşın yönünü değiştirdiği vurgulanan haberde, özellikle İdlib'de Beşşar Esed rejimi ile destekçilerine ağır kayıplar verdirildiği ifade edildi.

Türkiye'nin İdlib'de SİHA'larla sahada elde ettiği başarıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 8 Mart'ta müzakere masasında çözüm aramaya mecbur bıraktığı kaydedildi.

Haberde, "Libya'nın başkenti Trablus ve çevresinde devam eden savaşta Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i Türkiye'nin verdiği SİHA'larla durdurduğu" belirtildi.

"SİHA'ların böyle kullanıldığını daha önce hiç görmedik"

The Small Wars dergisinin Türkiye'nin İHA ve SİHA başarısını "dikkate değer ve yenilikçi bir güç gösterisi" ifadesiyle değerlendirdiğine işaret edilen haberde, Washington merkezli araştırma kuruluşu Jamestown Vakfının da Türkiye'nin "yeni teknolojiler, kavramlar ve hızla gelişen askeri kültürüyle dinç bir İHA gücü" haline geldiği değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Londra merkezli gözlem kuruluşu Airwars'ın Libya uzmanı Oliver Imhof'un "Türklerin Libya'da SİHA'ları kullanma şekli şaşırtıcı ve etkili. Trablus'ta savaşın seyrini değiştirdi. Türkler şu anda her şeyi vuruyor. Üst düzey Libyalı generalleri, tedarik hatlarını, akaryakıt tankerlerini ve siperleri hedef alıyorlar. Gerçekten şiddetli ve etkililer. SİHA'ların böyle kullanıldığını daha önce hiç görmedik." değerlendirmesi de kullanıldı.

Orta Doğu uzmanı Dr. Ali Hüseyin Bakeer de gazeteye verdiği demeçte, "İHA ve SİHA'lar genelde tek kişiyi imha etmek ya da düşmanın arkasındaki bölgeleri fotoğraflamak için kullanılır ancak Türkiye SİHA'ları sürü halinde kullanarak konvansiyonel bir orduyu yendi." görüşünü ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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