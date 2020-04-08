Dang humması nedir? Dang humması aşısı var mı? Dang humması belirtileri, tedavisi
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Dang humması nedir? Dang humması aşısı var mı? Dang humması belirtileri, tedavisi

Dang humması genellikle tropikal bölgelerde karşılaşılan hastalıktır. Sivrisineklerden bulaşan bu hastalık, kırık kemik ağrısı gibi geliştiği için 'kırık kemik humması' olarak de bilinir. Hastalıktan korunmanın yolu sivrisineklerden uzak durmaktır. Peki, dang humması nedir? Dang humması belirtileri neler?

08.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:23
Dang humması nedir? Dang humması aşısı var mı? Dang humması belirtileri, tedavisi

Dang humması aşısı var mı? Dang hummasının herhangi bir özel tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte aşısıda yoktur. Gelişen semptomlara yönelik tedavi edilir. Hafif seyreden dang humması hastalığı bol sıvı tüketimi ile geçebilir. Virüs, yüksek ateş ve baş ağrısı şeklinde kendini gösterir. Dang humması tedavisi var mı? Dang humması ne demek? İşte detaylar...

DANG HUMMASI NEDİR?

Dang humması, ya da deng humması dang virüsü kaynaklı bir enfeksiyondur. Sivrisinekler nedeniyle dang virüsünü bulaşır. İnsanların kemikleri kırılır gibi şiddetli ağrı çekmesine neden olduğu için, Dang humması "kırık kemik humması" olarak da bilinir. Baş ağrısı, kızamık görünüşlü cilt kızarıklıkları ve kaslarda ve eklemlerde ağrı, bu hastalığınsemptomlarından bazılarıdır.

1960'lardan bu yanaçok sayıda insan dang hummasına yakalanmıştır. Hastalık İkinci Dünya Savaşından bu yana dünya çapında bir sorun haline gelmiş, 110'dan fazla ülkede yaygınlaşmıştır. Her yıl, 50-100 milyon arası insan dang hummasına yakalanmaktadır.

Genellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde, kentsel ve yarı kentsel alanlarda bulunur ve hastalığa Aedes (Stegomyia) sivrisinekleri tarafından yayılmış Flaviviradae ailesine ait bir virüs neden olur. Bu virüsten korunmak için öncelikle hastalığı yayan sivrisineklerden korunmak gereklidir. Bilim insanları ayrıca sivrisineklerin yaşam alanlarını daraltarak sivrisineklerin sayısını azaltmayı önermektedir. Dang hummasına yakalanan kişi, hastalığın hafif ya da orta dereceli olması durumunda, sadece yeterli miktarda sıvı tüketerek iyileşebilir. Durum daha ciddi ise, damardan sıvı alımı ya da kan nakli gerekebilir.

DANG HUMMASI AŞISI VAR MI?

Dang virüsünün dört farklı türü vardır. Virüslerin bir türü kişiye bulaştığında, hayatının sonuna kadar bu virüs tipine karşı korunur. Bununla beraber, diğer üç virüsten sadece kısa süre için korunabilir. Daha sonra bu üç virüs türünden birini kapması halinde, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşılır. Dang virüsüne karşı henüz bir aşı bulunmamaktadır.

DANG VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Aedes cinsi sivrisinekler (Aedes aegypti ve A.albopictus) tarafından taşınarak bulaşır, tek bir ısırkla dahi bulaşır. Kuluçka dönemi 3-14 gün arasında gerçekleşir. Çoğunlukla 4-7 günde belirtiler görülmeye başlar. Peki hastalığın belirtileri neler?

Virüsün bulaştığı insanların yüzde 80'inde hiçbir semptom görülmemekte ya da sadece hafif semptomlar oluşmaktadır. Hastaların yüzde 5'inde daha ciddi seyreder. Semptomlar, kişi dang virüsüne maruz kaldıktan sonra 3 ila 14 gün arasında ortaya çıkar. Çoğunlukla, semptomlar 4 ila 7 gün sonra görülür. Genellikle çocuklarda soğuk algınlığı veya mide iltihabı semptomları ile aynıdır. Ancak, çocukların dang humması nedeniyle daha ciddi sorunlar yaşaması daha muhtemeldir.

• Dang humması üç safhada ilerler: ateşlenme, kritik evre ve iyileşme.

• Aniden başlayan ateş,

• Baş ağrısı,

• Kızarıklık,

• Kanama bulguları,

• Kas ve eklem ağrıları.

DANG HUMMASI TEDAVİSİ

Doktorların gerçekleştirdiği muayene ve kan tetkikleriyle tanı konur. Virüs hastalığın 5. gününe kadar kandan izole edilebilir. Hastalın özel bir tedavisi veya aşısı yoktur, karşılaşılan semptomlara göre tedavi yöntemi geliştirilir. Hastalığa yönelik aşı çalışmaları da halen sürüyor.

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