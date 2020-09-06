DAN BROWN İLK SESLİ VE RESİMLİ ÇOCUK KİTABINI CEYDA DÜVENCİ'YE ANLATTI Dünyada en sevdiğim şehrin hangisi olduğunu sorduklarında, hiç tereddüt etmeden İstanbul diyorumBeş yaşındayken bir kitap yazdım. Ben anneme anlattım, o da söylediklerimi yazdı.

Dünyada en sevdiğim şehrin hangisi olduğunu sorduklarında, hiç tereddüt etmeden İstanbul diyorum

Beş yaşındayken bir kitap yazdım. Ben anneme anlattım, o da söylediklerimi yazdı. Sonra ben resimlerini çizdim. Adı Zürafa, Domuz ve Yanan Pantolon'du

Haber Müge YARIMBATMAN İSTANBUL, (DHA) - DAN BROWN, ilk resimli ve sesli çocuk kitabı 'Hayvanlar Senfonisi' hakkında merak edilenleri oyuncu Ceyda Düvenci'ye anlattı. Birilerinin kitabı basmak istemene bile şaşırdığını, fakat şimdi hem çocukların hem yetişkinlerin kalbine dokunduğunu fark ettiğini söyleyen Brown, İstanbul hakkında da, İnsanlar bana dünyada en sevdiğim şehrin hangisi olduğunu sorduklarında, hiç tereddüt etmeden İstanbul diyorum. Tarihi beni öyle büyülemişti ki dedi.

Usta yazar Dan Brown'ın ilk resimli ve sesli çocuk kitabı Hayvanlar Senfonisi, 1 Eylül itibariyle kitapçılardaki yerini aldı. Yeni kitabı hakkında oyuncu Ceyda Düvenci'yle video konferans aracılığıyla röportaj yapan Brown, kitabı hakkında merak edilenleri ve İstanbul sevgisini anlattı. Kitabın ruhu genç olan herkesin kalbine dokunduğunu fark ettiğini söyleyen Brown, Bir romanı yazdığımda artık kitabı birçok insanın okuyacağını biliyordum ama bu kitapta ne olacağını bilmiyordum. Birilerinin kitabı basmak istemesine bile şaşırdım ama şimdi çocukların ve yetişkinlerin kitabı okuduklarını görünce, bunun ruhu genç olan herkesin kalbine dokunduğunu fark ediyorum. Üç yaşında ya da doksan üç yaşında olmalarının bir önemi yok. Karşılık buluyor ifadelerini kullandı.

Kitapta kullanılan müzikleri herkesin ücretsiz olarak dinleyebileceğini belirten Brown, Müzikleri dinlemek için kitabı satın almaya bile gerek yok. Tabii ki bir arada deneyimlemek gerekiyor. Kitapla çok daha iyi olur ama klasik müziğin herkes için ulaşılabilir olması fikri bile yeterli. Ben klasik müzikle büyüdüm. Televizyonumuz yoktu. Bu yüzden müzik çalıp kitap okuyorduk, o kadar dedi.

BEŞ YAŞINDAYKEN BİR KİTAP YAZDIM

Düvenci'nin 'çocukken kitap yazacağını hiç düşündün mü' sorusuna Brown, Tuhaf bir şekilde, bu kadar ilerisini düşünmedim ama beş yaşındayken bir kitap yazdım. Ben anneme anlattım, o da söylediklerimi yazdı. Sonra ben resimlerini çizdim. Adı Zürafa, Domuz ve Yanan Pantolon'du. Aslında hemen arkamdaki dolapta duruyor. Tek bir kopyası var. Ayrıca çocukken bir sürü şarkı yazdım. Beste yapmayı seviyordum cevabını vererek, beş yaşındayken yazdığı kitabı yayınlamayı düşünmediğini söyledi.

DÜNYADA EN SEVDİĞİM ŞEHİR İSTANBUL

Röportajda İstanbul'a olan sevgisinden de bahseden Brown, Türkiye'de okurları olduğu için minnettar olduğunu belirterek, İnsanlar bana dünyada en sevdiğim şehrin hangisi olduğunu sorduklarında, hiç tereddüt etmeden İstanbul diyorum. Tarihi beni öyle büyülemişti ki. Doğu ve Batı'nın buluştuğu yer ve ben de bunun hakkında yazıyorum. Dünyalar arasındaki o birleşme hakkında yazıyorum. Türkiye'deyken harika insanlarla tanıştım. Beni harika yemeklerle ağırladılar. Bir çarşıya gittik. Bütün ünlü yerlere gittik. Çok güzel zaman geçirdim. O yüzden tekrar gelmeyi umuyorum. Türkiye'de okurlarım olduğu için minnettarım dedi.

Kaynak: DHA