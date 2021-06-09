Damperi açık unutulan kamyon köprüye çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Damperi açık unutulan kamyon köprüye çarptı: 2 yaralı

Damperi açık unutulan kamyon köprüye çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonun açık unutulan damperi elektrik hattını kopartıp köprüye çarptı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonun açık unutulan damperi elektrik hattını kopartıp köprüye çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun-Sinop karayolunda bulunan Tofaş Kavşağı'nda devam eden alt geçit çalışmalarında İshak G.'nin (56) kullandığı 55 SG 819 plakalı şantiye kamyonu sürücüsünün damperi açık unutması nedeniyle alt geçitten geçerken elektrik hattını kopartarak köprüye çarparak durdu.

Kazada kamyon şoförü İshak G. ve kamyonda bulunan Memduh A. (48) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(Ahmet Şükrü Uluçay/ İHA)

Damperi açık unutulan kamyon köprüye çarptı: 2 yaralı
Damperi açık unutulan kamyon köprüye çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Metin Uca Atilla Taş Selçuk Balcı Seren Serengil
Spor Enes Ünal Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Damperi açık unutulan kamyon köprüye çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 20:06:19. #1.15#

title