Damadın "Evet" dediği sırada arkadaşları "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını açtı

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Elazığ'da bir nikah töreninde damat "Evet" dediği sırada arkadaşları Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını açması ortaya ilginç görüntüler oluşturdu.

Elazığspor'da ve çeşitli kulüplerde uzun yıllar futbol oynadıktan sonra Elazığ Belediyespor'da yardımcı antrenörlük, Kovancılarspor'da teknik sorumluluk yapan Samet Ersöz, önceki akşam düzenlenen düğün töreni ile hayatını Elif Özdemir ile birleştirdi. Genç çifti düğün törenlerine il futbol camiası, sevenleri ve aile yakınları yalnız bırakmadı.

SALONU KAHKAHAYA BOĞAN ŞARKI

Nikah töreninde damadın "Evet" dediği sırada arkadaşları, Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Son pişmanlık ne yarar" sözlerinin yer aldığı müzikle sürpriz yaptı. Şarkının açılması salonda misafirler arasında gülüşmelere neden oldu.

İşte genç çiftin düğününden kareler;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı