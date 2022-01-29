DALDAKİ PORTAKALI KAR VE FİYAT VURDU, DÖKÜLEN PORTALLAR ÇÜRÜDÜ

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da hava sıcaklığının düşük seyretmesi ve 29 yıl aradan sonra kent merkezine kar yağması portakalı vurdu. Dalında donarak yere dökülen portakal üreticiyi zarar ettirirken kıyı kesimlerinde ise alıcı çıkmadığı için portakallar dalında kaldı.

Türkiye'nin narenciye merkezi Antalya'da portakal bahçelerini don vurdu. 29 yıl aradan sonra kent merkezine yağan kar nedeniyle etkili olan soğuk hava geceleri sıcaklığı -5 dereceye kadar düşürüyor. İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerin bazılarına kar nedeniyle kapanan yollardan ürün gönderilemeyince üretici de ürünü toplamak yerine dalında bıraktı. Daldaki portakalı ise bu defa soğuk hava ve kar vurdu. Donan portakallar dökülerek çürüdü.

SOĞUK HAVA VURDU

Antalya'da portakalın dalından çıkış fiyatının 1 lira, market, pazar ya da manavda 7-8 liradan satıldığını belirten Konyaaltı ilçesi Çamlıbel Mahallesi Muhtarı portakal üreticisi Halil Özcan, soğuk havanın ve yüksek girdi maliyetlerinin üreticiyi zor duruma getirdiğini söyledi. Portakalın dalında soğuk hava nedeniyle donup yere döküldüğünü belirten Özcan, "Kar yağdı, soğuk hava ve rüzgar nedeniyle ürünler bir anda dondu. Dalından yere düşüp çürüdüler. Yere dökülenler hiçbir işe yaramıyor" dedi.

ÜRÜNLER DALINDA KALDI

Kumluca ilçesinde ise portakal fiyatlarının 1,5 liraya kadar düşmesine rağmen alıcı çıkmadı. Portakalı satamayan çiftçilerin ürünleri de dalda kaldı. Portakalın yere dökülerek çürüdüğünü anlatan üretici Fazıl Yalçın, "Ürünlerimiz dalında kaldı. Kısacası üretici mağdur. Portakallarımız dalında kaldı. Alan, satan yok. Gördüğünüz gibi her taraf, yerler portakal oldu" diye konuştu.

BAHÇELER SÖKÜLEBİLİR

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise üreticinin para kazanamadığını ve girdi maliyetlerinin yükselmesinden dert yandı. Üreticilerin para kazanamadığı için gelecek dönem portakal üretmeyeceğini de kaydeden Kökce şöyle konuştu:

"Bu yıl gerçekten dalında kaldı ürünlerimiz. Geçen yıl beş dönüm portakal bahçesinin bir aylık sulama maliyeti 1 lira iken bu yıl 3 lirayı bulacak. Gübrenin çuvalı 500 - 600 lira oldu. 1,5 - 2 liraya alıcı bulamayınca portakal yere döküldü. Gelecek dönem bu portakal bahçesi mecburen sökülecek. Çünkü para kazanamaz hale geldi çiftçi. Çiftçi para kazanamayınca ya başka ürün yetiştirecek ya da buralara ev yapacak. Gerçekten bu ağaçlara, bu emeklere yazık."

Portakal bahçelerindeki zararla ilgili Antalya Ziraat Odası'nın hasar tespiti çalışması yapacağı öğrenildi.