Daire Başkanlarından Zonguldak'a teknolojik destek Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanı Ahmet Aydın ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Metin Gültekin, Zonguldak'a gelerek İşletme Pazarlama konusunda yapılmakta olan ve hedeflenen teknolojik işlemlere destek verdi.

Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanı Ahmet Aydın ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Metin Gültekin, Zonguldak'a gelerek İşletme Pazarlama konusunda yapılmakta olan ve hedeflenen teknolojik işlemlere destek verdi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Devrek İşletmesinde pilot bölge olarak uygulanan Orman Emvallerinde Barkot uygulaması konusunda ve yakın zamanda kurulan Devrek ve Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğünde kurulan Orman Dışı Satış Depolarında incelemelerde bulundular. İşletme Pazarlama konusunda yapılmakta olan ve hedeflenen teknolojik işlemlere destek verdi. Devrek ilçesine gelen Daire Başkanları Ahmet Aydın ve Metin Gültekin ile İşletme Pazarlama Daire Başkan Yardımcısı Reşat Benli, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ve ekibi tarafından arazide üretim çalışmalarında barkod uygulaması için pilot bölge olan Devrek işletmedeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Barkod uygulamasında pilot bölge seçilen Devrek Orman İşletme Müdürlüğü Pürenkaya Orman İşletme Şefliğinde yapılan çalışmalar daire başkanları tarafından yerinde incelendi. Zonguldak ORman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Bölge Müdür Yardımcıları Orhan Şahin ve Mehmet Pınar, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mehmet Başkan, BTİ Şube Müdürü Şevket Eraslan, İşletme Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve İşletme Şefleri eşlik etti. Beldibi Şefliği 18 Deposu, Akçasu Şefliği Çukur Deposu, Zonguldak Orman İşletme Şefliği Mevlana Deposunda da incelemelerde bulunan Daire Başkanları daha sonra Devrek Başoğlu Kereste Fabrikasını da ziyaret ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA