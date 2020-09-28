Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı

Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'da Savunma Bakanı Davit Tonoyan, Dağlık Karabağ bölgesini ziyaret etti. Associated Press'in servis ettiği fotoğrafta, bölgedeki hasarları ve birlikleri inceleyen Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Azerbaycan - Ermenistan sınırında çatışmalar devam ederken, Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan, Dağlık Karabağ'ı ziyaret etti. Associated Press'in (AP) servis ettiği fotoğrafta, durum incelemesi yapan ordu mensuplarının bir hayli endişeli olduğu gözlemlendi.

Ermenistan'ın saldırgan tutumuna karşılık veren Azerbaycan, sınır boylarına sistematik operasyonlar düzenliyor. Hem karadan hem de havadan kuşatılan bölgede pek çok köy ve yerleşkedeki işgalci güçler çekilme sağlarken, Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan bölgede incelemeler yapmak üzere Dağlık Karabağ'ı ziyaret etti.

ENDİŞELİ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Azerbaycan'ı suçlayan ve aynı zamanda Azerbaycan'ın verdiği karşılıklarda elde ettiği muzafferiyeti yalanlayan Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan, cephe bölgesinde denetlemeler gerçekleştirdi. Bölgedeki hasarları inceleyen birlikleri inceleyen Ermeni Bakan Tonoyan'ın tedirgin tavırları dikkatlerden kaçmadı.

AP'nin servis ettiği fotoğrafta, durum incelemesi yapan ordu mensuplarının bir hayli endişeli olduğu gözlemlendi.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Ermenistan Dağlık Karabağ'daki Türk karşılığı karşısında adeta şoke olurken böyle bir tepkiye hazırlıksız yakalandılar. Özellikle sayıları gizlemeye çalışan Ermeni tarafı az rakamlarla moralleri toparlamaya, algı yönetimi oluşturmaya çalışıyor. Bu noktada Erivan yönetimi Azerbaycan'ın yanı sıra bölgedeki en önemli güç olarak görülen Türkiye'yi karşılarına almaktan adeta pişmanlık duydular.

Türkiye-Azerbaycan koordinasyonu ile verilen cevabın durdurulması noktasında Erivan uluslararası destek talep ediyor.