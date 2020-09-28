Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı

28.09.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:09

Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'da Savunma Bakanı Davit Tonoyan, Dağlık Karabağ bölgesini ziyaret etti. Associated Press'in servis ettiği fotoğrafta, bölgedeki hasarları ve birlikleri inceleyen Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Azerbaycan - Ermenistan sınırında çatışmalar devam ederken, Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan, Dağlık Karabağ'ı ziyaret etti. Associated Press'in (AP) servis ettiği fotoğrafta, durum incelemesi yapan ordu mensuplarının bir hayli endişeli olduğu gözlemlendi.

Ermenistan'ın saldırgan tutumuna karşılık veren Azerbaycan, sınır boylarına sistematik operasyonlar düzenliyor. Hem karadan hem de havadan kuşatılan bölgede pek çok köy ve yerleşkedeki işgalci güçler çekilme sağlarken, Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan bölgede incelemeler yapmak üzere Dağlık Karabağ'ı ziyaret etti.

ENDİŞELİ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Azerbaycan'ı suçlayan ve aynı zamanda Azerbaycan'ın verdiği karşılıklarda elde ettiği muzafferiyeti yalanlayan Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan, cephe bölgesinde denetlemeler gerçekleştirdi. Bölgedeki hasarları inceleyen birlikleri inceleyen Ermeni Bakan Tonoyan'ın tedirgin tavırları dikkatlerden kaçmadı.

AP'nin servis ettiği fotoğrafta, durum incelemesi yapan ordu mensuplarının bir hayli endişeli olduğu gözlemlendi.

Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Ermenistan Dağlık Karabağ'daki Türk karşılığı karşısında adeta şoke olurken böyle bir tepkiye hazırlıksız yakalandılar. Özellikle sayıları gizlemeye çalışan Ermeni tarafı az rakamlarla moralleri toparlamaya, algı yönetimi oluşturmaya çalışıyor. Bu noktada Erivan yönetimi Azerbaycan'ın yanı sıra bölgedeki en önemli güç olarak görülen Türkiye'yi karşılarına almaktan adeta pişmanlık duydular.

Türkiye-Azerbaycan koordinasyonu ile verilen cevabın durdurulması noktasında Erivan uluslararası destek talep ediyor.

Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı
Haber Yorumları (1)
CEM: 30 yıldır karabağ işgal edildi ve üstüne yatıldı artık almanın fırsatı geldi taş üstünde taş baş üstünde baş kalmayacak veya kaçıp gidecekler
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Mert Fırat Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Samatta Fatih Terim Mbaye Diagne Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız İzmir Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 17:12:10. #1.14#
title