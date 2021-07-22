Dağcılar, Berçelan Yaylası'nda kamp kurup, yaylacılarla bayramlaştı
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Dağcılar, Berçelan Yaylası'nda kamp kurup, yaylacılarla bayramlaştı

Dağcılar, Berçelan Yaylası'nda kamp kurup, yaylacılarla bayramlaştı
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Hakkari'ye gelen 35 dağcı ve doğasever, normalleşme süreciyle ziyarete açılan Berçelan Yaylası'nda kamp kurdu.

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Hakkari'ye gelen 35 dağcı ve doğasever, normalleşme süreciyle ziyarete açılan Berçelan Yaylası'nda kamp kurdu. Kurban Bayramı'nı burada geçiren doğaseverler, küçükbaş hayvanları için yaylada çadır kuranlarla bir araya gelip bayramlarını kutladı.

Kentte normalleşme süreciyle ziyaretçilere açılan Berçelan Yaylası Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen dağcı ve doğaseveri ağırladı. Zirve Dağcılık ve Hakkari Cilo Dağcılık kulüplerinin organizasyonuyla, Berçelan Yaylası'na çıkan 35 dağcı ve doğaseverler, 2 bin 800 rakımda küçükbaş hayvanlarını sağmak için yaylada çadır kuranlarla bir araya gelip bayramlarını kutladı.

Doğaseverler, kentin doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını anlattı. Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı ile Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Temsilcisi Hacı Tansu, Türkiye'nin değişik illerinden gelen dağcı ve doğaseverlerle birlikte 10 gündür kentin çeşitli bölgelerinde yürüyüş düzenleyip, kamp kurduklarını söyledi.'BAYRAMI HAKKARİ DAĞLARINDA GEÇİRDİK'

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Genel Başkanı Orhan Kozan da Hakkari'de olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Zirve Dağcılık Kulübü olarak farklı illerden şube ve temsilciliklerimize bağlı dağcı ve doğaseverler olarak yılın en büyük faaliyetini Hakkari'ye yaptık. 10 gündür Hakkari'nin değişik bölgelerinde kamp kuruyoruz. Bayram tatilini Hakkari dağlarında ve yaylalarında geçirmekten çok mutluyuz, ekip olarak Hakkari halkının misafirperverliğini yaşıyoruz. Bu faaliyetlerimizi sağlıklı ve güven içerisinde yapmamızı sağlayan Hakkari Valiliği'ne, jandarma ve emniyet kuvvetlerine teşekkür ediyoruz. Bu konuda bize ev sahipliği yapan temsilcimiz Hacı Tansu'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Dağcılar, Berçelan Yaylası'nda kamp kurup, yaylacılarla bayramlaştı
Dağcılar, Berçelan Yaylası'nda kamp kurup, yaylacılarla bayramlaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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