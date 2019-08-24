Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama

24.08.2019 11:00

Diyarbakır'da HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen 21 yaşındaki Mehmet Akar'ın nişanlısı K.T, terör örgütüne yakın ajansın "zorla evlendirilmek istendikleri" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, nişanlısı ile birbirlerini sevdiklerini söyledi.

Üç gündür haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın (49), camını kırdığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Anne Akar, dün oğlu Mehmet'in terör örgütüne yakın bir ajansa verdiği iddia edilen röportajda "zorla evlendirilmek istendiği için kaçtığına" yönelik ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirmiş, "Bu HDP'nin planıdır. Kabul etmiyorum" demişti.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce ifadesine başvurulan Mehmet Akar'ın nişanlısı 20 yaşındaki K.T. de terör örgütüne yakın ajansın iddialarının doğru olmadığını zorla değil aksine sevgi üzerine bir evlilik hayali ile nişanlandıklarını söyledi.

"Hiçbir görüşmemizde nişandan ayrılmak konusu geçmedi"

İfadesinde, 22 Aralık 2018 tarihinde Mehmet Akar'ın ısrarı ve kendisinin de rızası dogˆrultusunda iki ailenin bir araya gelerek nis¸an yaptıklarını aktaran genç kız, "Ne ben ne de nis¸anlım Mehmet Akar zorla bir evliligˆe yo¨nlendirildik. Sevgi u¨zerine bir evlilik yapma hayali ile nis¸an yaptık. yaptığımız hiçbir görüşmemizde nis¸andan ayrılmak gibi bir konu gec¸medi. Hem ben hem de Mehmet evleneceğimiz için heyecanlıydık. Ben bu heyecanımı halen de koruyor ve onu seviyorum. Eminim ki Mehmet de beni seviyordu." dedi.

"HDP'nin gençlik toplantılarına katılıyordu"

Nişanlısı Mehmet Akar'ın inşaat işlerinde sıvacı olarak çalıştığını ve zaman zaman şehir dışına çıktığını, bu illerde HDP'nin faaliyetlerine katıldığını dile getiren K.T, "Mehmet 13 Haziran 2019'da Hakkari'ye gitti. Hakkari'den o¨nce yine hatırladıgˆım kadarıyla 8 Nisan gibi Mugˆla'ya c¸alıs¸maya gitmis¸ti. Mugˆla'da arkadas¸ları ile HDP'nin genc¸lik toplantılarına katıldığını o¨gˆrendim. Ben de bu konuları istemedigˆimi ona so¨yleyerek kızdım. O da bana 'Sorun olacak bir is¸e girmem.' diyerek ac¸ıklama yaptı." ifadelerini kullandı.

"Geldigˆinde u¨stu¨ kirli ve ıslaktı"

Nişanlısının HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasının ardından partinin çağrısına uyarak bazı eylemlere katıldığından şüphelendiğini ifade eden K.T, şöyle devam etti:

"Nis¸anlım ile en son kayboldugˆu 21 Ağustos 2019 tarihinde bulus¸tuk. Mehmet beni ikametimden babasının aracı ile almaya geldi. Geldigˆinde u¨stu¨ kirli ve ıslaktı. Kendisine 'Nerede ıslandın u¨stu¨n kirlendi?' diye sordugˆumda havuza gittigˆini so¨yledi. Ben de havuza kıyafetle mi gittin diye sorunca bir s¸ey demedi ve konu kapandı ben de pek u¨stelemek istemedim. Arabayla yeni stadyum civarına gittik ve arac¸tan inmeden arabada oturduk konus¸tuk."

"Sırt çantası sanki birkaç kıyafet varmış gibi ağırlıktaydı"

Nişanlısı Mehmet Akar ile son görüşmelerindeki ayrıntılara da yer veren genç kız şu ifadeleri kullandı:

"Son görüşmemizde dikkatimi çeken başka bir ayrıntıysa sırt çantasıydı. Sırt çantasını açıp bakmadım ancak elime alıp baktığımda çok ağır değildi, sanki birkaç kıyafet varmış gibi ağırlıktaydı. Mehmet'in elinde kırmızı renkli bir telefon vardı. Hatta bu telefonda c¸ic¸ek desenli bir kılıf takılıydı. Ben bu telefonun kime ait oldugˆunu sordugˆumda go¨zaltına alınan bir arkadas¸ının oldugˆunu bas¸ka bir arkadas¸ının da bu telefonu sahibine vermesini istedigˆini so¨yledi ve go¨tu¨ru¨p ona teslim edecegˆini so¨yledi. Akşam saat 18.00 civarında beni evime bıraktı. Yaklaşık yarım saat sonra kendisini tekrar aradığım da telefonu kıza verdiğini ve arabayı yıkamacıya götürdüğünü söyledi. Sonrasında da herhangi bir şekilde kendisine ulaşamadım."

Kaynak: AA