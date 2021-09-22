D.Ü. ÖĞRETİM ÜYESİ YILMAZ: GRİPLE, COVİD-19 SEMPTOMLARI BENZERLİK TAŞIYOR - Haberler
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D.Ü. ÖĞRETİM ÜYESİ YILMAZ: GRİPLE, COVİD-19 SEMPTOMLARI BENZERLİK TAŞIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi (D.Ü) Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Uzman Doktor Kamil Yılmaz, sonbahar ile birlikte çocuklarda ortaya çıkan gribin covid-19'la benzerlik gösterebileceğini belirterek, 'Aşılama oranlarının artmasıyla birlikte okullarda ya da...

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi (D.Ü) Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Uzman Doktor Kamil Yılmaz, sonbahar ile birlikte çocuklarda ortaya çıkan gribin covid-19'la benzerlik gösterebileceğini belirterek, 'Aşılama oranlarının artmasıyla birlikte okullarda ya da kapalı ortamlarda pandemi konusunda uyulması gereken kurallarda gevşeme görülmekte. Bu nedenle çocuklarda covid ile birlikte grip vakalarını da görebilmekteyiz' dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda görülen gribin covid-19'la benzerlik gösterebileceği belirtildi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Uzman Doktor Kamil Yılmaz, griple covid-19 semptomlarının benzerlik taşıdığını söyledi. Yılmaz, 'Gribin aynı zamanda Covid-19'la benzerlik gösterdiği bir dönem. Özellikle okulların açılmasıyla ve havaların soğumasıyla kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirilmemesi, aşılama oranlarının artmasıyla insanlarda kurallara uyma konusundaki rehavet nedeniyle erişkinlerde olabileceği gibi çocuklarda da Covid 19 ile birlikte grip vakalarında artış görebilmekteyiz' diye konuştu.

'GRİPLE COVİD SEMPTOMLARI AYNI'

Grip ile covid semptomlarının birbirine benzer olduğuna dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi:

'Ateş, halsizlik, kas ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi şikayetleri grip vakalarında görebiliyoruz. Aynı zamanda bunu covid 19 hastalığında da görebilmekteyiz. Bunların ayrıştırılması uzman bir hekime başvurarak olabilecek bir şey. Ama burada dikkat etmemiz gereken konu, covid 19 ve grip hastaliığında aslında bulaşıcılık yolları aynı. Damlacık yoluyla bulaştığı için korunma yöntemlerimizde aynı. Bu nedenle maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayetimiz aynı zamanda grip vakalarının da azalmasına sebep olacak. Nitekim geçen yıl biz neredeyse grip vakası görmez durumdaydık. Bununda en önemli sebebi maske, mesafe ve hijyen kurallarına toplumun genel olarak uyum gostermiş olmasıydı. Yani elimizdeki en büyük koruyuculuğun hala aşılarla birlikte pandemi kurallarını unutmamak gerekir."

Covid-19 mücadelede aşının önemine değinen Yılmaz, 'Gribinde aşılaması var. Kronik hastalığı olanlarda, immun yetmezliği olan hastalarda ve hekimin uygun gördüğü durumlarda aşılama mutlaka yapılmalı. 6 aydan önceki çocuklara grip aşısı önermiyoruz. Ama 6 ay 8 yaş arasında 2 doz, 8 yaşından sonra ise tek doz aşı yapmak gerekiyor' dedi.

D.Ü. ÖĞRETİM ÜYESİ YILMAZ: GRİPLE, COVİD-19 SEMPTOMLARI BENZERLİK TAŞIYOR

D.Ü. ÖĞRETİM ÜYESİ YILMAZ: GRİPLE, COVİD-19 SEMPTOMLARI BENZERLİK TAŞIYOR

D.Ü. ÖĞRETİM ÜYESİ YILMAZ: GRİPLE, COVİD-19 SEMPTOMLARI BENZERLİK TAŞIYOR

D.Ü. ÖĞRETİM ÜYESİ YILMAZ: GRİPLE, COVİD-19 SEMPTOMLARI BENZERLİK TAŞIYOR
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Haber: D.Ü. ÖĞRETİM ÜYESİ YILMAZ: GRİPLE, COVİD-19 SEMPTOMLARI BENZERLİK TAŞIYOR - Haberler
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