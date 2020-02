Cüneyt Özdemir'den takipçi sayısı esprisi: "Ben Türkiye'nin Kim Kardashian'ıyım"

04.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:56

Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği ÜTalks'a katılan ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir meslek hayatındaki tecrübelerini anlattı. Sosyal medyadan yayın yapan Özdemir, Twitter hesabındaki takipçi sayısını Amerikalılara gösterdiğinde şaşkınlıklarını gizleyemediklerini dile getirerek, "Ben Türkiye'nin Kim Kardashian'ıyım" şeklinde espri yaptığını söyledi.

Üsküdar Belediyesi, kendi alanında uzman kişilere mikrofon uzatıyor. Üsküdar Nevmekan Sahil' de gerçekleşen Üsküdar Talks'ın ilk konuğu ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir oldu. Saat 18. 00'da başlayan program yaklaşık bir saat sürdü. Özdemir 30 yıllık meslek hayatında başından geçen anılarını iletişim diliyle anlattı.

Programı dinleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu tür programlar inşallah Üsküdar'da devam edecek. Her düşünceden, her sesten, her sözden burada duyacaksınız. Bunların hepsi bizim zenginliğimiz. Cüneyt Özdemir gerçekten bir marka isim tüm Türkiye'de, dünyada ismini duyurmuş önemli bir gazeteci. 32. Gün'den tanıyoruz. 5N1K zaten kendisi ile özdeşleşmiş. Şimdi sosyal medyada çok önemli kaynakları var, röportajları var. Geldi burada 1 saat tecrübelerini, önemli olaylarını anlattı. Bu konuşulanların, anlatılanların kime zararı var. Gençler sizin bu ilgi ve alakanız ile biz bunu aşacağız. Sevgili gençler bu programlar bir tecrübeye bir ilgiye bir değerler manzumesine dayalı programlar olacak. Herkes gelecek yaşadıklarını, hayatını anlatacak" dedi.

"YOUTUBE'DA ÇOK GENÇ BİR KİTLE OLDUĞUNUN FARKINA VARDIM"

Uzun süredir Amerika'da yaşayan gazeteci Cüneyt Özdemir, "Youtube'da yayın yapmaya başladım ve Youtube'da çok genç bir kitle olduğunun farkına vardım. Bu kitlede kravatlı, takım elbiseli ciddi şeyler konuşan insanları çok fazla haz etmiyorlar. Ciddiye almıyorlar, dinlemiyorlar. Siyaset anlatıyorum zaten hiç ilgilenmiyorlar siyaset ile. Siyaset dinlemek, izlemek istemiyor. O yüzden ben biraz yavaş yavaş o dilini yakalamaya çalıştım" şeklinde konuştu.

Özdemir, "Gazetecilikte 30'uncu yılındayım. Gazetecilikte mecra değişiyor. Şu anda mesela sosyal medyaya revaçta olmaya başladı. Bence önümüzdeki birkaç yılda artırılmış gerçeklik ya da yeni teknolojiler hayatımıza girecek. Belki bizde 3 yıl sonra bambaşka bir şekilde bir şeyler anlatıyor olacağız. Ama şu değişmeyecek. Biz aslında bir hikaye anlatıcılarız. Ama bizim anlattığımız hikayeler gerçek hikayeler bunlar değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

Neden Amerika'da yaşıyorsunuz sorusuna Özdemir, "Dönüyorum. Çünkü çok özledim Türkiye'yi" şeklinde cevap verdi. Gecenin sonunda Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Cüneyt Özdemir'e Üsküdar'ın simgesi olan Katibe ve Katibim bebeklerini hediye etti.

