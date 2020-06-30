Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak tanımlanan 'Bataklık Operasyonu'ndan yeni detaylar geldi. 11 ilde 110 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alınırken, 21 milyon TL değerindeki döviz, Türk Lirası, mücevher ve ziynet eşyasına el konuldu.

30.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:20

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile bu suçtan elde edilen gelirlerden kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır.

Türkve dünya kamuoyunun yakından tanıdığı iki örgüt liderinin yöneticiliğinden oluşan organizasyonun, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirlerle çok sayıda lüks ev ve otomobil ile kıymetli araziler edindikleri tespit edilmiştir.

Silahlı olarak faaliyet yürüten suç örgütü yöneticileri, 90'lı yıllardan bu yana tüm dünyada, başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere yasadışı faaliyetlerde bulunmaktadır. Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya,Brezilya, Ekvador ve Peru faaliyet yürüttükleri ülkelerden bazılarıdır.

1993 yılında bir gemide ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar ve 2 ton 500 kilogram baz morfin, 2000'li yıllara gelindiğinde ele geçirilen 140 kilogram eroin, 2012 yılında el konulan ve toplam 18 tonun üzerindeki kokain, 2016 yılında bir gemide ele geçirilen 20 ton esrar ve ecstasy hap yakalamaları, tespit edilen uyuşturucu ticareti olaylarıdır.

Uyuşturucu ticaretiyle meşgul suç örgütünün, FETÖ terör örgütüne finans sağladığı da belirlemeler arasındadır.

Silahlı örgüt liderlerinden Çetin G.,uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'da cezaevinden firar ettiği belirlenmiştir. Aynı şüpheli Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından dolayı adli kontrol altındayken elektronik kelepçesini kırarak Türkiye'ye kaçmıştır. Yakalan Çetin G. hakkında, INTERPOL tarafından kırmızı bültenler ve Avrupa tutuklama kararları çıkarıldığı görülmüştür. Örgüt liderinin yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle toplam 26 yıl hapis cezası bulunmaktadır.

Yürütülen soruşturmaya 6 şüpheli ve 3 şirket incelemesiyle başlanmış, aralarında iki örgüt liderinin de bulunduğu 94 şüpheli ve bu şüphelilerin bağlantılı olduğu 19 şirkete ulaşılmıştır.

İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Van, Kırşehir, Aydın, Kilisve Bursa illerindetoplam 94 şüphelinin yakalanması, bu şüphelilere ait 85 ikamet, 25 iş yeri olmak üzere toplam 110 ayrı adreste ve şüphelilere ait farklıbanka şubelerinde kiralandığı tespit edilen 7 adetkiralık kasada suç unsurlarının tespiti ve el konulmasına yönelik 30.06.2020 günü saat 04.45 itibarı ile eş zamanlı "Bataklık Operasyonu" gerçekleştirilmiştir. Bahse konu silahlı suç örgütünün, banka hesaplarında görülen 70 milyon civarındaki mevduata el konulmuştur. Operasyonda11 ilde şu ana kadar 94 şüpheliden aralarında örgüt liderleri Çetin G. ve Nejat D.'nin bulunduğu 74 şahıs gözaltına alınmıştır.

Ayrıca operasyon sırasında 11 ilde 21 milyon TL değerinde döviz, Türk lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 21 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar, cep telefonları, sim kartları, para sayma makinaları İle 21 adet lüks otomobile el konulmuştur. İş yerlerinde ve kiralık banka kasalarında arama ve el koyma işlemlerine devam edilmektedir.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi

Manşet

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