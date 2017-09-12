Cumhuriyet Gazetesi Davasında Tahliye Talepleri Reddedildi
Cumhuriyet gazetesi davasında tahliye talepleri reddedildiİSTANBUL - Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 20 şüphelinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Cumhuriyet gazetesi davasında tahliye talepleri reddedildi
İSTANBUL - Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 20 şüphelinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 25 Eylül'e ertelendi.
Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına ilişkin aralarında Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel ve Gazeteci Ahmet Şık'ın bulunduğu 20 şüphelinin "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık Yusuf Emre İper'in savunmasının ardından tanık beyanları alındı. Ardından savcı, mütalaasını açıklayarak tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Akın Atalay, Emre İper, Ahmet Kemal Aydoğdu, Murat Sabuncu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Bunun üzerine sanık avukatları savcının mütalaasına ilişkin söz alarak müvekkilleri tahliyelerini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Akın Atalay, Emre İper, Ahmet Kemal Aydoğdu, Murat Sabuncu'nun tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Diğer yandan üye hakimlerden birinin sanıklardan Kadri Gürsel'in tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdiğini de salonda açıklayan mahkeme heyeti, duruşmanın 25 Eylül'de Çağlayan'da görülmesine karar verdi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Can Dündar, Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç ve Önder Çelik'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' ve 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından ayrı ayrı 11,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
İddianamede, Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' ve 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından ayrı ayrı 9,5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep edilirken, gazeteci Ahmet Şık'ın ayrıca "PKK ve DHKP/C" Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.
Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'nun "Silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, firari şüpheli İlhan Tanır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti.