Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Fırat Teknokent'te değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin artık kaybedecek zamanı olmadığını belirterek, "Geriye dönüp bakacak lüksümüz yok. Sektör olarak dünyanın en önde gelen savunma sanayi şirketleri arasında bir dizi şirketimizin olmasına önem veriyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin artık kaybedecek zamanı olmadığını belirterek, "Geriye dönüp bakacak lüksümüz yok. Sektör olarak dünyanın en önde gelen savunma sanayi şirketleri arasında bir dizi şirketimizin olmasına önem veriyoruz." dedi.

Prof. Dr. Demir, beraberinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Elazığ'daki temasları kapsamında Fırat Teknokent'te faaliyet gösteren firma temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Demir, savunma sanayi sektörü olarak amaçlarının bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini yükseltmek olduğunu söyledi.

Bu teknoloji yolculuğunda ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda mesafe alırken sanayi ve teknoloji derinliğinin, ülkenin üretim ve istihdam kapasitesinin, katma değeri yüksek ürünlere yönelik çalışmaların bunun ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Demir, savunma sanayi olarak özellikle son dönemlerde Ar-Ge ve teknoloji yatırımlara ayrılan kaynağı artırdıklarını belirtti.

"Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz"

Demir, proje sayısının oldukça yüksek rakamlara ulaştığını dile getirerek, "Bugün 750'yi aşkın projemiz var ki; bunun yarısından fazlasını son 5 yıl içinde başlattık. Sektör olarak yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızın en büyük gayelerinden biri de verimliliği artırmak. Savunma sanayi genelde önemli kaynaklar isteyen pahalı bir sektör. Ülkemizin kıt kaynaklarını burada en verimli, en etkin, en katma değeri yüksek şekilde kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Milli gücü oluşturan en önemli unsurun insan olduğuna işaret eden Demir, insan kaynağının Türkiye açısından en şanslı olunan konulardan biri olduğunu bildirdi.

Demir, ülkenin genç ve dinamik bir nüfusu bulunduğunu, bu nüfusu bilgiyle, yetkinlikle donatmanın, iyi eğitim vermenin çok önemli olduğunu aktardı.

Nitelikli insan kaynağı oluşturmak üzere çeşitli kurumların, sektörlerin önemli faaliyetlerde bulunduğuna dikkati çeken Demir, bu konuda Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bir dizi çalışma başlattıklarını kaydetti.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma Sanayi Akademisi, vizyonel genç, meslek liselerine yönelik öğrenci ve öğretmen yetiştirme programlarında çalışmaları devam ettiriyor ve olumlu sonuçlar almaya başladığımızı belirtmek istiyorum. Bununla ilgili katılımın artırılması önemli. Başkanlık olarak ülkemizin askeri ve sivil teknolojilerde genişleyecek ve bunu daha ileri taşıyacak hamleler yapabilmesi için 2017 yılından beri insansız ve otonom araçlar geliştirme yarışmaları düzenlediğimizi belirtmek istiyorum. Bu yarışmalarda sizleri de etkin şekilde aramızda görmek bizleri memnun edecektir. Türkiye'de oldukça geniş ses getiren ve yankı bulan TEKNOFEST faaliyetlerinin en önemli katılımcılarından ve destekleyicilerinden biri Savunma Sanayii Başkanlığı ve Başkanlığın eko sistemindeki savunma sanayi şirketleridir. Gençler çeşitli alanlardaki yeni fikirlerini ve kabiliyetlerini bu yarışmalar sayesinde görmüş oluyor."

Demir, temel amacın insan kaynakları verimliliğini, etkinliğini en üst düzeye çıkarmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği "Küresel güç Türkiye" vizyonu doğrultusunda milli teknoloji hamlesine katkı verecek çalışmaları kararlılıkla sürdürmek olduğunu belirtti.

"Artık kaybedecek zamanımız yok"

"Türk Savunma Sanayii bugün geldiği noktada, gemilerimizi, helikopterlerimizi, zırhlı araçlarımızı, insansız hava araçlarımızı, uydu çalışmalarımızı çeşitli alt kademe malzeme, motor çalışmalarımızı devam ettirmekte, bu alanda önemli sonuçlar almakta, önemli bir yolculuk içinde bulunmaktadır. Fakat bu çalışmaları yaparken geleceğin teknolojilerini ıskalamamak adına önemli faaliyetler yapmak gerekiyor. Bugün içten yanmalı motorlar geliştirmeye çalışırken gelecekte oluşacak motor ve güç sistemleri teknolojilerini kaçırmamak, malzemelerde ileri ülkelerin eriştiği malzeme yetkinlik seviyesine ulaşmaya çalışırken gelecekte ortaya çıkacak çeşitli malzemelerin neler olduğu ile ilgili çalışmaları ıskalamamak gerekiyor. Bambaşka bir dünyanın geldiğini gördüğümüz bu aşamada sosyal medya, yapay zeka, nesnelerin interneti, insan makine girişimi önümüzde duruyor." ifadelerini kullanan Demir, artık bir ülkenin savunmasının sadece silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin gücü ile olmayacağını dile getirdi.

Demir, enerji, iletişim, alt ve üst yapı, eğitim sistemi, toplumların yönlendirmesi, sosyal hareketler gibi bir dizi konunun ülkenin gündeminde güvenlik kavramı olarak yer aldığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecine değinen Demir, "Salgın sürecinde gördüğümüz gibi çok ufak bazı nesneler, bir virüs bütün dünyayı dize getirebilmekte. Bunların hepsinin birbiri ile bağlantılı olarak düşünülmesi, ülkenin geleceğinin ve güvenliğinin bu anlamda ele alınması gerekiyor. Bu çerçevede üniversite ve TEKNOPARK bünyesinde yapılacak çalışmalarda, önerilecek projelerin de çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Artık kaybedecek zamanımız yok. Geriye dönüp bakacak lüksümüz yok. Sektör olarak dünyanın en önde gelen savunma sanayi şirketleri arasında bir dizi şirketimizin olmasına önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

Demir, şunları kaydetti:

"Şu anda ilk 100'de 7 firmamız varken bu firmalarımızın ligde derecelere yükseltilmesi, ihracat imkanlarının artırılması Türkiye'nin belki bütün alanları değil ama savunma sanayinin belirli alanının güvenilirlik kazanması dünyada en önde gelen ülkelerden biri olması amacımız. Bu amaç doğrultusunda sizlerle el ele, dirsek dirseğe, kol kola çalışmak çok önemli. Bu çalışma yöntemi ve usulleri ile ilgili sürekli iletişimde kalmak, birbirimizin amaçlarını iyi anlamak, oluşan ve oluşturulması gereken kapasiteleri iyi anlamak, buna yönelik bir yol haritası ile adım adım yürümek gerektiğine inanıyorum. Teknik ve teknolojik etkinlik bir ayağı ise bunun organize edilmesi, insan gücümüzün iyi kanalize edilmesi burada etkin bir yapı kurulması da o kadar önemli."

Programda, Fırat TEKNOKENT bünyesinde faaliyet yürütün firma yetkilileri bugüne kadar hayata geçirdikleri projelere ilişkin sunum yaptı.

Programa, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın ile kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen