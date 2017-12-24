Cumhurbaşkanlığı'na DSP Genel Başkanı Aday Olacak

Cumhurbaşkanlığına DSP Genel Başkanı aday olacak

-DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "BM kararı azımsanmayacak bir başarıdır"

"İlk seçimlerde 100 bin seçmenimizin önermesiyle Cumhurbaşkanlığına adaylığımızı koyacağız ve 600 milletvekili adayımızla toplumun sıkıntılarına çözüm içeren programımızı paylaşacağız"



İZMİR İzmir'de partililer ile bir araya gelen Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Kudüs hakkında BM'de alınan kararın ABD'ye karşı kazanılmış başta Türkiye olmak üzere azımsanmayacak bir başarı olduğunu söylerken, 2019'da Cumhurbaşkanlığına DSP olarak parti genel başkanının aday olacağını açıkladı.

Basmane'de Grand Corner Otel'de gerçekleştirilen buluşmaya Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz, MYK üyesi Selçuk Karakülçe, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Genel Başkan Aksakal, Kudüs gelişmeleriyle ilgili, "Önceki gün Kudüs ile ilgili olarak BM Genel Kurulu'nda yapılan görüşme öncesi ABD başkanının tehdit ve şantaj açıklamalarını ibretle izledik. Trump verdikleri dolarlardan bahsetti. Dikkat ederseniz, sözlerinde devletler arası anlaşma gereği verdiklerine dair ayrıntı yer almadı. Ama 128 ülkenin böyle bir tasarıya destek vermemesi, ABD emperyalizminin kovboy edasıyla yapmaya çalıştıklarına karşı durması buna öncülük eden ülkeler adına başta Türkiye olmak üzere azımsanmayacak bir başarıdır. Bu kararla birlikte BOP projesi ciddi yara almıştır. Suriye'de kaybeden ABD, bu hırçınlıkla başka maceralara tevessül edecektir. Ama şu bir gerçektir ki iktidarlarını ABD'nin inayetine borçlu siyasi yapılar dün olduğu gibi yarın da bunların istekleri ve beklentileri doğrultusunda icraat yapmaktan geri durmayacaklardır. O zaman biz diyoruz ki, gelin önümüzdeki seçimleri bir fırsata çevirelim. Demokratik sol ilkeleri hayata geçirebilecek kadrolarla devletimizi yedinden düzlüğe çıkaralım" dedi.



Cumhurbaşkanlığına aday olacaklar

"Artık devleti madem Cumhurbaşkanı ve onun parlamento dışından atayacağı bakanlarla kuracağı hükümetler yönetecek, o halde uzatın bize elinizi" diyen Aksakal, şöyle devam etti:

"Bunun için yüzde 10 seçim barajı engeli yok. Sadece siz kararlı olun. Demokratik Sol Parti, dürüstlüğünü, yurtseverliğini, emperyalizme karşı duruşunu geçmişte ispatlamış bir siyasi yapıdır. Geçmişte yaptık, yine yaparız. İlk seçimlerde 100 bin seçmenimizin önermesiyle Cumhurbaşkanlığına adaylığımızı koyacağız ve 600 milletvekili adayımızla toplumun sıkıntılarına çözüm içeren programımızı paylaşacağız. Yerel yönetim seçimlerinde, bölgesel olarak siyasi ittifakların yapılması hususunu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı adaylarının parti genel başkanı olan kişinin olacağını ifade etti.



"Asgari ücret 2 bin 600 olmalı"

2019 yılında yapılacak seçimlere hazırlandıklarını ve en önemli gündemlerinin asgari ücret olduğunu belirten Aksakal, "Devletin resmi kurumlarının verileri artık inandırıcılıklarını yitirmiştir. DSP olarak emeğin hakkını savunmak asli misyonumuzdur. Asgari ücret belirlenirken, bir evde en az iki kişi çalışmalı anlayışından hareketle haneye girecek toplam paranın yoksulluk sınırının üstünde olabilmesi için en az 2 bin 600 lira olması gerektiğini hatırlatıyoruz. Geçmişte üç kez devleti yönetmiş bir parti olarak muhalefete değil iktidara talibiz" dedi.