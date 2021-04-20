Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat ile ilgili "yerelden kalkınma modelini" anlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, internet üzerinden canlı yayın yapan Yozgat Çamlık TV'deki programda, memleketi Yozgat'ın gelişmesi ve yerelden kalkınmaya yönelik projeleri anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, internet üzerinden canlı yayın yapan Yozgat Çamlık TV'deki programda, memleketi Yozgat'ın gelişmesi ve yerelden kalkınmaya yönelik projeleri anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Resmi Konutunda yapılan programda Oktay, yerelden kalkınmada sadece il merkezi değil, ilçe merkezleri, beldeleri ve köylerinde kalkınmasını kastettiğini belirterek, yerelden kalkınma Yozgat'ta başarıldığı zaman bunun ekonomik boyutta gelişmekte olan iller açısından da bir rol modele dönüşeceğini söyledi.

Devletin belirli alanlarda yapmak zorunda olduğu görevlerinin bulunduğunu aktaran Oktay, "Devlet, güvenlik, eğitim, sağlık, adalet hizmetlerini yerine getirmek zorunda, altyapıyı getirmek zorunda. Sonrasında yatırımı artık devletin gelip de fabrika kurma diye bir şey yok. Kamusuyla, özeliyle, sivil toplum örgütleriyle yatırıma odaklanılmalı. Kendisi yatırıma odaklanmalı, esnafı, iş insanlığına, iş insanı yatırıma odaklanmalı." diye konuştu.

Oktay, Yozgat, Yerköy, Şefaatli arasında bulunan Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nin yüzde 90 doluluğa ulaştığına değinerek, şunları kaydetti:

"Yozgat'ın diğer tarafından Sorgun ile bütünleşecek şekilde Bozok Organize Sanayi Bölgesi yer alıyor. Derdimiz Yozgat'ı her iki taraftan saracak yatırım, istihdam, gençlerimizin, kadınlarımızın, insanların iş bulabileceği yerler oluşturmak. Bura ile alakalı çalışma başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 'sonuna kadar destek vereceğiz' dedi. Bozok Organize Sanayi Bölgesinde çalışıma başladı. Burayı cazibe merkezine dönüştürmek lazım."

Çandır, Yenifakılı, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Yozgat'ın ekonomik anlamda gelişmeye ihtiyacı olan ilçeleri olduğunu aktaran Oktay, "Bunları kaldırmamız lazım. Bunları ayağa kaldıramazsak Yozgat'ı ilerle şansı olmaz. Boğazlıyan'da Organize Sanayi Bölgesi başlamış durumda. Kayseri ile 5. bölgede yer alıyor. Burası çok hızlı bir şekilde dolacak. Müthiş bir istihdam oluşturacak. Şu anda buraya çok ciddi şekilde talep var. Dolayısıyla Yenifakılı ve Çandır'ın istihdam sorununu çözmüş olacak. Belki Çayıralan'a katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Oktay, havalimanı ve hızlı tren ile birlikte yeni yatırımcıyı mutlu ettiğiniz zaman, yatırımcı için Boğazlıya ve Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nin cazibe merkezi olacağına değinerek, "Havalimanı inşaatı devam ediyor. Altyapısı yüzde 70 oranında tamamlanmış durumda, üstyapısı programa alındı. Bu bölgede Hayvan Borsası da yer alıyor." dedi.

İlçelerin kendini geliştirecek fırsatlarını öne çıkarması gerektiğini anlatan Oktay şunları söyledi:

"Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinin de ormancılık alanında geliştirmesi gerekir. Çekerek ilçesinde Süreyya Bey Barajı'nın bulunuyor. Baraj fırsata dönüşmeye başladı, lavanta adası, lavantayla birlikte arıcılık gelişecek. Trüf mantarı yetiştiriciliği olacak. Rafting parkuru yapılıyor. Kadışehri'nde meyve bahçesinin geliştirilmesi gerekiyor. Bunu yereldeki insanımızın kazanacağı şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Sorgun, Saraykent ve Sarıkaya hamlarında insanları dinlendirebilirsiniz."

Oktay, salgın dönemini düşünmek ve ona göre hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yurt dışında Saraykentli hemşehrimiz komşusunu alıp ilçesine getirebilir. Gelişirken ilçelerin bütünleşmesi gerekiyor. Organize sanayi bölgesine hammadde veya yarı mamul ürünler üretebilir. Bunun ne olduğuna yereldeki iş insanı yapacak. Belediye başkanı yapacak, kaymakam, vali bu işin içinde olacak, sivil toplum kuruluşları olacak. Organize sanayi bölgesi üzerinden kalkınmayı amaçlıyoruz. Bizde buğday, arpa, fasulye, nohut, mercimek var. Bunlar son derece önemli ürünler. Burada iki amacımız olmalı, dönüm başına ürünü artırmak ve ürünü sadece buğday olarak satmamak lazım onu işlemek lazım. Bunun için de Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası bir araya gelmeli. Borsa üretsin, Ticaret ve Sanayi Odası da bunu işlemesi lazım. Bütün ilçelerin kendi özelinde yatırımlarını küçük boyutta da olsa yapabilmeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul