Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Sergilediğimiz kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini rahatsız...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Sergilediğimiz kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini rahatsız etmiş olsa da bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Sergilediğimiz kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini rahatsız etmiş olsa da bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı