Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet var. İki Devletli müzakere edilmeli"...
15.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet var. İki Devletli müzakere edilmeli" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet var. İki Devletli müzakere edilmeli" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı