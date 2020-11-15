Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet var. İki Devletli müzakere edilmeli"...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet var. İki Devletli müzakere edilmeli" dedi.