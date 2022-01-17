Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile basın toplantısı düzenliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile basın toplantısı düzenliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı ortak basın toplantısında, Arnavutluk'ta meydana gelen depreme değinerek, "Depremde yaşanan acıları yüreğimizde hissettik. Gerçek dost çağrılmadan koşandır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı ortak basın toplantısında, Arnavutluk'ta meydana gelen depreme değinerek, "Depremde yaşanan acıları yüreğimizde hissettik. Gerçek dost çağrılmadan koşandır. Biz de deprem haberini alır almaz harekete geçtik"

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Arnavutluk Başbakanı Rama, deprem konutlarının anahtar teslim töreninde konuştu Açıklaması

Arnavutluk Başbakanı Rama, deprem konutlarının anahtar teslim töreninde konuştu Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları süren Divanhane binasını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları süren Divanhane binasını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, DOST Partisi, Edi Rama, Politika, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title