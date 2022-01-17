Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı ortak basın toplantısında, Arnavutluk'ta meydana gelen depreme değinerek, "Depremde yaşanan acıları yüreğimizde hissettik. Gerçek dost çağrılmadan koşandır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı ortak basın toplantısında, Arnavutluk'ta meydana gelen depreme değinerek, "Depremde yaşanan acıları yüreğimizde hissettik. Gerçek dost çağrılmadan koşandır. Biz de deprem haberini alır almaz harekete geçtik"

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