Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Utanmadan 2019 Seçimlerine Kara Çalmaya Yelteniyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye 2019 seçimlerine gölge düşürmeye çalıştığına dikkat çekerek, "Yolsuzlukla, oy hırsızlığıyla, millet iradesine kurdukları baskılarla adeta bataklığa dönmüş siyasi geçmişleriyle yüzleşmek yerine, bir de utanmadan 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyorlar. Ahlakı olmayan siyasetin ülkeye de faydası olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Durugöl Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Geçmişte kaymakamların CHP'nin ilçe başkanı, valilerin ise il başkanı olduğunu hatırlatan Erdoğan, CHP'nin demokrasiyle yakından uzaktan alakası olmadığını belirtti. Özellikle 1946 seçimlerinin tarihe hileli seçim olarak geçtiğini vurgulayan Erdoğan, O dönemde CHP'nin Demokrat Parti'nin yeterince örgütlenmesine fırsat bırakmamak için genel seçimleri bir yıl önceye aldığını anlattı.

1946 yılındaki seçimleri ve bu seçimlerde yaşanan hileleri İnönü'nün damadı Metin Toker'in anlattığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Demokrat Parti, sadece 351 adayla seçime giriyordu ki hiçbir hile, hiçbir mazbata değişikliği, hiçbir tesir yapılmasa ve iktidar istisnasız her yerde kaybetse bile CHP'nin Meclis'te 114 sandalyesi otomatik şekilde olacaktı. Hale bak. Kazananın baştan belli olduğu, sandığın ise milli irade gaspının aracı haline getirildiği sözde bir seçim yaşandı, hale bak. Her ne kadar seçimin resmi galibi CHP olsa da seçimin gerçek galibi Demokrat Parti'ydi. Seçim sürecinde millete uygulanan baskı, yıldırma, eziyet ile sandıkta yaşanan yolsuzluklar CHP'ye 4 yıl daha iktidar yolu açtı ama unutmayın, gecenin hükmü güneş doğana kadardır."

"Millet CHP'yi 2019'dasandığa gömecek"

Salondakilerin "Vur vur inlesin CHP dinlesin" sloganları üzerine Erdoğan, "Nasıl dinleyecek, kulağı var duymuyor. Gözü var, görmüyor. Ağzı var hakkı konuşmuyor. CHP'nin hükmü de tüm baskılara sandıkta yaşanan bütün hırsızlıklara rağmen ancak dört yıl daha sürebildi. Ne zaman gizli oy, açık sayım sistemi devreye girdi işte o zaman milletimiz CHP'yi sandığa gömdü" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin olağanüstü durumlar dışında da CHP'ye bir daha iktidar yüzü göstermediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yolsuzlukla, oy hırsızlığıyla, millet iradesine kurdukları baskılarla adeta bataklığa dönmüş siyasi geçmişleriyle yüzleşmek yerine, bir de utanmadan 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyorlar. Ahlakı olmayan siyasetin ülkeye de faydası olmaz. İlkesi olmayan, ideali olmayan, hedefi, planı, projesi olmayan siyasetçinin millete de faydası dokunmaz. Kazanmak değil, kaybettirmek için yıkmak, yok etmek için yapılan siyasetin Türkiye düşmanları dışında hiç kimseye bir faydası olmaz. Bu tarz lüzumsuz tartışmalarla ana muhalefet sadece 15 Temmuz gecesi milli iradeye kasteden alçakların yarım bıraktığı işi tamamlama gayesine şu anda hizmet ediyor. Siyaset bu ülkede hiçbir zaman bu dendi ayağa düşürülmemiştir. Türkiye'nin ana muhalefet partisi tarihin hiçbir döneminde böyle zavallı bir anlayışa, böyle çapsız bir kadroya mahkum olmamıştır. Kendi hırslarını, kendi kifayetsizliklerini perdelemek için, Türk demokrasisinin altını oymaya çalışanları elbette bu millet affetmeyecektir ve 2019'da da bunları sandığa gömecektir. Miladını, miadını doldurmuş, terör örgütlerinin oyuncağı olmuş bu siyasi partiye milletimiz 2019'da seçim sandığı önüne geldiğinde inşallah bir kez daha hak ettiği dersi verecektir."

"Ordu'ya 15 yılda 18 milyar lira harcandı"

Kendilerini ana muhalefetin o kısır gündemine hapsedemeyeceklerini belirten Erdoğan, çünkü siyaseti rant aracı olarak değil, millete ve ülkeye hizmet vasıtası olarak gördüklerini söyledi. "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır" ilkesiyle hareket ettiklerine işaret eden Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmanın mücadelesini verdiklerini hatırlattı. Bu amaçla gece gündüz demeden Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, bu kapsamda 15 yılda Ordu'ya 18 milyar lira harcadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu programına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, belediye başkanları ve partililer katıldı. - ORDU