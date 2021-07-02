Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'ya 1000 yataklı bir şehir hastanesi de kazandırılacağını belirterek, "Bu hastanenin ihalesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'ya 1000 yataklı bir şehir hastanesi de kazandırılacağını belirterek, "Bu hastanenin ihalesi tamamlandı. İnşallah yakında yapımına başlıyoruz. Şehir hastanesiyle birlikte ayrıca 100 yataklı acil durum hastanesi de inşa ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin geleceğine de talip olduklarını ifade ederken, bunu geride bırakılan 19 yıllık müktesebatın referansıyla söylediklerini kaydetti.

Karşılarında ise bu ülke için dikili tek ağacı olmayan bir zihniyet bulunduğunu belirten Erdoğan, "Kim o, CHP. Elindeki üç beş belediyenin bile hakkını vermekten aciz bu zihniyetin avara kasnak gibi tekrarlayıp durduğu yalanlara milletimizin karnı toktur." diye konuştu.

Erdoğan, Sakarya için gerçekleştirilen yatırımları anlatarak, şöyle devam etti:

"Sakarya'ya son 19 yılda 30 katrilyon eski rakamla, 30 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde şehrimize 3 bin 366 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci devlet üniversitesi olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini kurduk. Üniversite öğrencilerimiz için 10 bin 639 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Aralarında 28 bin seyirci kapasiteli stadyumumuzun da olduğu 44 adet spor tesisi inşa ettik. Sakaryalı ihtiyaç sahiplerine 2 milyar lirayı aşan sosyal yardım yaptık. Sağlıkta toplamda 155 yataklı 19'u hastane olmak üzere 52 adet sağlık tesisimizi şehrimize kazandırdık. Halen 10 adet sağlık tesisimizin inşası sürüyor. İnşallah Sakarya'mıza 1000 yataklı bir şehir hastanesi de kazandırıyoruz. Bu hastanenin ihalesi tamamlandı. İnşallah yakında yapımına başlıyoruz. Şehir hastanesiyle birlikte ayrıca 100 yataklı acil durum hastanesi de inşa ediyoruz."

"Marmara Bölgesi'ne takılan altın bir gerdanlık"

Erdoğan, toplu konutta bugüne kadar 7 bin 362 konutun tamamlandığını, 1139 konutun inşasının devam ettiğini belirterek, Sakarya eski stat ve Serdivan millet bahçelerini tamamlayarak halka sunduklarını anlattı.

Sakarya'nın, kültür bahçeleri temalı 2029 Uluslararası Bahçecilik Exposu'na adaylık için hazırlandığını ifade eden Erdoğan, ülkenin önemli süs bitkisi yetiştiriciliği merkezlerinden olan Sakarya'nın bu girişimine elbette her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Erdoğan, ulaştırmada 133 kilometreden devralınan bölünmüş yol uzunluğunu 401 kilometreye ulaştırdıklarını vurgulayarak, ülkenin en önemli ulaşım projelerinden biri olan ve 67 kilometresi Sakarya il sınırlarında bulunan Kuzey Marmara Otoyolu'nun da tamamlandığını anımsattı.

Marmara Bölgesi'ne takılan altın bir gerdanlık olan bu otoyol ile vatandaşların yüksek standartlı, güvenli, kaliteli, kesintisiz ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuştuğunu dile getiren Erdoğan, içinde Karasu Tüneli'nin de olduğu Kaynarca, Karasu, Kocaali, Ankara hududu bölünmüş yolunun da büyük kesiminin bittiğini, kalan kesimlerinin de seneye tamamlanacağını kaydetti.

"Hızlı tren fabrikasını da buraya kurduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden İznik çevre yolu dahil İznik Mekece yolunu ve tarihi Sangarios Köprüsü'nün restorasyonunun seneye tamamlanacağını, Sakarya Karapürçek yolunun da genişletildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sakarya'ya sadece hızlı treni getirmekle kalmadık, hızlı tren fabrikasını da buraya kurduk. Fabrikamız her türlü hızlı tren setlerini ve modern metro araçlarını üretiyor. Temeli 1995'te atılan Karasu Limanı'nı tamamladık ve işletmeye açtık. Şehrimize yapılacak adliye binasının ihalesi önümüzdeki ay yapılıyor. Sakarya'da iki baraj üç gölet inşa ettik. Üç baraj ve üç gölet daha inşa ediyoruz. İnşasının sonuna geldiğimiz Ballıkaya Barajı Sakarya'yla birlikte 23 yerleşim yerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak. Tamamladığımız tesislerle 44 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden sulama tesisleriyle 38 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Sakaryalı çiftçilerimize toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladık. Bay Kemal bundan haberin var mı? Sakarya'ya son 19 yılda bir endüstri bölgesi, 4 organize sanayi bölgesi, bir teknopark, 24 Ar-Ge merkezi ve 4 tasarım merkezi kurduk."

"Sakarya'yı savunma sanayisinin yıldızı haline getirme yolunda ilerliyoruz"

Erdoğan, şehirde 2002'de aktif sigortalı sayısı 167 bin iken bugün bu rakamın 300 bini bulduğunu anlatarak, Sakarya'daki 76 bin iş yerini, verilen 2,5 milyar liralık sosyal güvenlik kurumu prim teşvikiyle desteklediklerini söyledi.

Karasu'daki fabrikanın faaliyete geçmesiyle Arifiye'deki fabrikanın yeni yatırımlarla büyütülmesiyle Sakarya'yı savunma sanayisinin yıldız şehri haline getirme yolunda ilerlediklerini belirten Erdoğan, önümüzdeki dönemde her alanda Sakarya'yı daha büyük hizmetlerle buluşturacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan eser ve hizmetlerin şehre hayırlı olmasını dileyerek, Sakarya Türküsü'ndeki "Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun/Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun" dizeleriyle konuşmasını tamamladı.

Yerli ve milli tren ilk kez hareket etti

Erdoğan, konuşmasının ardından video konferans ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. Sakarya Bölge Müdürlüğüne bağlanarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile görüştü.

Karaismailoğlu, "Ülkemizde yerli ve milli olarak üretilmiş ilk elektrikli tren setimizin son testlerine başlıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu'na "Hayırlı olsun, bereketli olsun, yolumuz açık olsun." diye seslenen Erdoğan, trenin A'dan Z'ye Türk mühendislerinin eseri, yerli ve milli olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın talimatıyla yerli ve milli tren hareket ettirildi.

Taraklı doğalgaza kavuşuyor

Taraklı'nın yıl sonunda doğalgaza kavuşacağı müjdesini veren Erdoğan, "Buradaki ilçelerimizden Taraklı dışında hepsinin doğalgazı var. Sadece Taraklı'nın yoktu, şimdi yıl sonuna kadar Taraklı'nın da doğalgazını vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez'e talimatı verdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Eğer verilmezse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının önüne gelebilirsiniz. Tamam mı? Ama beni de çağırın, beraber orada olalım." dedi.

Erdoğan, Bakan Dönmez'e "Tamam mı Fatih efendi?" diyerek onay aldı.

Erdoğan daha sonra katılımcılarla birlikte yapımı tamamlanan projelerin açılış kurdelesini kesti. Platforma alandaki çocukları da davet eden Erdoğan, açılışta kullanılan makası ve kesilen kurdele parçalarını günün hatırası olarak katılımcılara hediye etti.

Erdoğan, daha sonra hizmete açılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasında incelemelerde bulundu.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, genel başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Özlem Zengin, Çiğdem Karaslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de programda konuşma yaptı.

Törene katılan çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Alanda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Sakarya'ya hoş geldiniz", "Sakarya'ya değer katan hizmetlerimize desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz", "Sayın Cumhurbaşkanımız, 1000 yataklı şehir hastanesi ve 100 yataklı acil durum hastanesi için Sakaryalılar sizlere şükranlarını sunuyor" yazılı afişler yer aldı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç