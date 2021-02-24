Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda kar yağışı sonrası yaşanan olumsuzlukların videosunu izletti

Bir de böyleleri var! Yardım istedi, aylık gelirini soran vali ne diyeceğini bilemedi

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de etkili olan kar yağışına değinerek CHP'li belediyeleri eleştirdi.

"HERHALDE BAY KEMAL DE İZLİYORDUR"

CHP'li belediyelerde yaşanan olumsuz koşulları ve yetersiz çalışmaları videolar ile milyonlara gösteren Erdoğan, "Evet ben bir şey söylemeyeyim izleyelim. İşte CHP çöp, çamur, çukur. Herhalde Bay Kemal de izliyordur" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim, kıymetli yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

"NİCE SALDIRIYI KARŞILAYIP BOŞA ÇIKARDIK"

Bundan 3 yıl önce 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'nı hukuki zemine kavuşturma adımımızı atmıştık. Bu ittifakın ülkemizin birliği, bütünlüğü ve devletimizin bekası en onurlu en hasbi ittifakı olduğunu görüyoruz. Tarihi mücadelemizde Cumhur İttifakı'nın çok büyük katkısı vardır. Yine nice saldırıyı da Cumhur İttifakı'nın güçlü zemininde karşılayıp boşa çıkardık.

"CHP BİR YANINA ÖRGÜTÜN GÜDÜMÜNDEKİ PARTİYİ ALARAK İLERLEDİ"

CHP bir yanına terör örgütünün güdümündeki partiyi, diğer yanında yerli ve milli hassasiyetleri koruduğunu ümit ettiğimiz diğer bir partiyi alarak ilerledi. Bu zoraki ittifakın içinde ülkenin milletin birlik ve beraberliği konusunda anlayış birliği bulamazsınız. Uluslararası saldırılara karşı devletinin yanında yer alma erdemini hiç göremezsiniz. Karşımızda dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kılıfı altında dillendiren bir heyula var.

"SÜZME FAŞİST BİR PARTİDİR"

Millet tek parti devrinden beri CHP'nin ciğerini biliyor. CHP'nin içinde demokrasi yoktur. Çünkü sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış süzme faşist bir partidir. CHP'nin içinde Kalkınma da yoktur. Milletin işine yarayacak hiçbir işe yaraşmaz. Adalet yoktur. Milli ve yerli hassasiyet yoktur. Çünkü duruşunu milletine göre değil önüne konan senaryolara göre belirler.

"CHP KAYIP BİR PARTİDİR"

Taciz, tecavüz, hırsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına bulaşmıştır. CHP kayıp bir partidir. Bu sadece siyasetin değil, ülkenin kaybıdır. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Sadece yağan karın ardından CHP'li belediyelerin yönetimindeki şehirlerdeki manzara bunu anlatıyor.

"ŞEHİTLERİMİZ BİLE BUNLARI UTANDIRMADI"

Geçtiğimiz günlerde Gara'da masum 13 insanımızın katledilmesi bile bunları utandırmaya yetmemiştir. Öyle utanmazlar ki onu bile benim üzerime yıkmaya çalışıyor. 5 yıl 6 yıl bizim bu insanlarımızı kaçıranlar kim? Ve biz bu süre içerisinde dağ demedik, taş demedik, eğlendik. Ve bunun mücadelesini verdik.

"TERÖRİSTLERİ İNLERİNDE BİTİRE BİTİRE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakanlarımızı gönderdik. Makamınızda gelip size her şeyi anlattılar. 'Ne soracaksanız sorun' dediler. Bu kadar açık, şeffaf her şey ortaya konurken siz ne yüzsüzsünüz ki bu kadar çalışmadan sonra hala saldırıyorsunuz. Bilesiniz ki bu Cumhur İttifakı ve AK Parti iktidarı bu yolda inanarak, sizin kol gerdiğiniz teröristleri inlerinde bitire bitire devam edecektir.

"BUNLARIN CİBİLİYETİ BOZUK"

Bu katliamın suçunu bize yıkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. Bunları cibiliyeti bozuk. "Ne yaptık?" diyorlar sonra. Teröristlerle beraber yürüdünüz. PKK'dan FETÖ'ye her çeşit teröristi savunmak için il başkanlarına kadar seferber olan siz değil misiniz? Sınır ötesi harekatlarımızı eleştiren, gidemezsiniz diye demeçler veren siz değil misiniz? Terör örgütü olarak görmüyoruz diyen (YPG'yi) siz değil misiniz?

"MİLLETİMİZ, KİRLİ ZİHNİYETİ TARİHİN TOZLU RAFLARINA HAVALE EDECEKTİR"

Gara konusu ülkemizde kimin nerede durduğunu göstermesi bakımından turnusol olmuştur. İşte geçen gün İzmir'deydik. Bir asır önce İzmir'de başlayan işgalin benzerini bugün hüsrana uğratacak ve hak ettikleri dersi vereceğiz. Milletimiz vesayete nasıl boyun eğmediyse Allah'ın izniyle bu kirli zihniyeti de aynı şekilde tarihin tozlu raflarına havale edecektir.

"MİLLETİMİZ 20 YIL ÖNCE NELER YAŞADIĞINI UNUTMADI"

Sinsi niyetleri milletimiz gayet iyi biliyor. Salgından, ekonomiden, tedbirlerden zerre kadar anlamadıklarını kendi ağızları ile ikrar ediyorlar. Bu kafa elbette siyasi ikbalini Türkiye'nin yaşayacağı felaketlere bağlar. Bir de 20 yıl öncesinin Türkiye'sine güzellemeler diziyorlar. Milletimiz 20 yıl önce neler yaşadığını unutmadı.

"BATI, TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SİSTEMİNİ ÖRNEK ALIYOR ŞU ANDA"

İşte eski Türkiye Sayın Kılıçdaroğlu! Senin yönettiğin SSK'dan bu görüntüler. Devlet yok! Nerede? Şu anda böyle bir görüntü var mı? Ülkemizin herhangi bir yerinde bu görüntüler mi var huzur mu var? Herkes huzurlu ve güveniyor. Batı Türkiye'nin sağlık sistemini örnek alıyor şu anda. Terörle mücadelede kararlığımız sadece içimizdekileri değil. Dışarıdakileri de rahatsız ediyor. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bu harekatlar hem meşru hakkımız hem de insani görevimizdir. Gerekirse kaynağına kadar inerek temizlemek bizim görevimiz. Kardeşlerimizin de iyi ve kötü gününde yanında olmaya devam edeceğiz. Durmayacağız.

"SÜRÜKLENDİKLERİ KARA DELİKTE KAYBOLUP GİDECEKLERDİR"

Daha şimdiden sokakları ateşe bulanan, ırkçılıkla bulananlar bizim terör örgütleriyle iş tutmayın diye uyardıklarımız, hızla sürüklendikleri kara delikte kaybolup gideceklerdir. Bizi sürüklemek istedikleri aparatları da onları kurtarmayacaktır.

"İSTİKLAL VE İSTİKBAL AŞKIMIZI SÖNDÜREMEYECEKLER"

Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin birliğini beraberliğini bozamayacaklar. İstiklal ve istikbal aşkımızı söndüremeyecekler. Canımızdan değerli gördüğümüz vatanımızı parçalayamayacaklar. Ülkemize diz çöktüremeyecekler.

"KORONAVİRÜS SALGININI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Terörde bunlar yaşanırken dünyada tüm dengeleri değiştiren koronavirüs salgınını da yakından takip ediyoruz. Ülkemizde de etkili olan virüs 2 milyonun üzerinde vatandaşımızın kovid-19'a yakalanmasına neden olmuştur. Aldığımız tedbirlerle bunu en az hasarla atlatma noktasında ciddi başarı elde edip 2020 yılını büyüme ile kapatan birkaç ülkeden olduk.

"KARGAŞA PEŞİNDE OLANLARIN OYUNUNU BOZDUK"

Kılıçdaroğlu'nun sorup durduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu çalışmalarda kullanılmıştır. Toplumsal kargaşa peşinde olanların da oyununu bozduk. Salgının yol açtığı sıkıntıları atlatmak için de herkese yönelik ciddi destek paketlerini hayata geçirdik. Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki araçlarla fırsat vermedik. CHP'nin saldırdığı Berat Bey'in bu anlamdaki gayret, çalışma ve başarıların bizzat şahidiz.

"VİRÜSÜN KOL GEZDİĞİ NORMALLEŞME HİÇBİRİMİZİN İŞİNE YARAMAZ"

Son kabine toplantımızda şehirler bazında normalleşme adımlarının atılacağı müjdesini paylaşmıştık. Şehirlerimize virüsün kol gezdiği, sınır kapılarının kapalı olduğu bir normalleşme hiçbirimizin işine yaramaz. Vaka sayıları artarsa bu kez çok daha sert tedbirler almak zorunda kalırız.

"ÜRETİM, TEDARİK VE DAĞITIMDA HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK"

Tüm sıkıntılara rağmen 16 milyon turist rakamına ulaşan ve büyüme ile kapatacağı anlaşılan Türkiye'nin hamdolsun umut verici gelişmeleri beklediğini söyleyebiliyoruz. Üretim, tedarik ve dağıtımda hiçbir sıkıntımız yok. Tarım Kredi Kooperatifi de yoğun bir şekilde çalışıyor"