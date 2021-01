Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti

Video konferans ile AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale İl Kongrelerine bağlanan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"KADEMELİ OLARAK TÜM VATANDAŞLARIMIZI DAHİL EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı, ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulamasında 1 milyon kişiye aşı yapıldığı müjdesini verdi. Kendisi de aşı olan Erdoğan, "Bir müjde paylaşmak istiyorum. Son rakamı aldım. Şu an itibariyle 1 milyonu aştık. Bizler için çok kıymetli olan sağlık çalışanlarımız başarılı şekilde devam eden aşı programımıza kademeli olarak tüm vatandaşlarımızı dahil edeceğiz.

"ASLA ZORLAMA YOK"

Bundan kurtulmak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aşılanmış olsak da olmasak da önlemlere riayet edelim. Devlet millet dayanışmasıyla, sabırla bu zorlu süreci beraber aşacağımıza inanıyorum. Asla zorlama yok. Her şey kişinin kendi şahsi tasarrufuna dayalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hamdolsun milletimiz girdiğimiz her zorlu mücadelede yanımızda olup bize destek ve cesaret verip vefasını gösterdi. AK Parti'nin her kademesinde görev alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki il kongrelerimizde de görev değişiklikleri mutlaka olacaktır. Davası hak olanın yardımcısı haktır. Hak olan davada zafer de muhakkaktır. Bu anlayışla bu kutlu çatı altında görev yapmış her kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Tüm teşkilatlarımızda görev alan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yılın 365 günü kesintisiz şekilde çalışarak AK Parti'nin milletimizin hayallerine layık şekilde faaliyet göstermesini sağlayacağız.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN İNŞASINI SÜRDÜRÜYORUZ"

Türkiye'nin eski kriz, baskı ve sefalet günlerine döndürmeye çalışanlara meydanı asla bırakmayacağız. Türkiye bu günlere kolay gelmedi. 1000 yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların emeği ve azmi, milyonların kanı vardır. 1000 yıl geçse de bize bu vatanı yakıştıramayanlar çok görenler olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi demokrasi ve ekonomide görmemek için gözlerini kapatanları, kulaklarını tıkayanları, kalplerini karartanları da biliyoruz. AK Parti'nin bugün Türkiye'nin 81 vilayetinde, 1389 belediyesinin, 42 bin mahalle ve köyünün istisnasız her karışında yatırımlarının olduğu gerçeği örtmeye çalışanları da biliyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdürüyoruz.

"TÜRKİYE'Yİ EN ÜSTE ÇIKARMANIN HAZIRLIKLARINI YAPIYORUZ"

Yıllarca iktidarı sandıkta değil de perde gerisinde yazılan senaryolarda, kendilerine biçilen rollerle elde etmeye çalışanların milli irade düşmanlığı işte budur. Çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanların olduğunu biliyoruz. Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, gaspla kendilerine takdimini bekleyenler kusura bakmasınlar, daha çok beklerler. Şu dönemde sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üstüne çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz.

"BUNLARI KENDİ ÇİRKİNLİKLERİYLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ"

Bizimle rekabet edecek birileri varsa onlarla her türlü yarışmaya hazırız. Yalan ve iftira üzerine kurulu anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır. Yalanlarını, iftiralarını ortaya sürerken asıl gündemimizden asla kopmayacağız. Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlâksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimiz ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyoruz. Bunları kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz.

"BİRLİKTE YAZACAK DAHA ÇOK BAŞARI HİKAYELERİMİZ VAR"

Biz Türkiye'nin kalkınması için yeni başlangıçların heyecanlarını yaşamaya devam edeceğiz. 29 Mart 2009'da işimiz hizmet gücümüz millet demiştik. 12 Haziran 2011'de istikrar sürsün Türkiye büyüsün hedef 2023 demiştik. 7 Haziran 2015'te 'Onlar konuşur AK Parti yapar' demiştik. 1 Kasım 2015'te 'Sen ben yok, Türkiye var' demiştik. 24 Haziran 2018'de 'Vakit Türkiye vakti' demiştik. İnşallah 2023 seçimlerinde milletimizin karşısına çok daha büyük bir vizyon ve heyecanla çıkacağız. Çünkü biz Cumhur İttifakıyız. Çünkü biz AK Partiyiz. Çünkü biz milletin bağrından çıkmış bir hareketiz. İnşallah milletimizle birlikte yazacak daha çok başarı hikayelerimiz var. Bu süreçte daha fazla gayret ve çok daha fedakarlık bekliyorum."