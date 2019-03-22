Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya Mitingi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen miting için Konya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitabından önce bakanlar ve parti genel başkanları selamlama konuşması yaptı.

Vatandaşlar mitingin düzenlendiği Kılıçarslan Kent Meydanı'nı doldurdu. Cumhurbaşkanının hitabından önce selamlama konuşmaları gerçekleştirildi. İlk olarak kürsüye gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay, "Dün olduğu gibi bugün de Konyamız Cumhurbaşkanımızın yanında yer alıyor. Konya, tarihin her döneminde olduğu gibi direnişin sembolüdür. Konya'dan tüm Türkiye'ye önemli mesajlar veriyoruz. Önümüzdeki hafta sonu yapılacak seçimler ayrı bir önem taşıyor. Tüm dünya gözünü bu seçimlere çevirdi. AK Parti ve MHP ile kurulan Cumhur İttifakı'nın bu seçimlerde ne yapacağımızı merak ediyorlar. Yine inananlar, vatan millet ile dertlenenler, yine Cumhur ittifakı kazanacak inşallah" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da "Gündem malum 31 Mart yerel seçimler, ondan da önemlisi Türkiye'nin dünya zalimleri ile olan imtihanı, dersi, sorumluluklarını yerine getirmesi için Konyalıların imtihanı. Konyalılar, 31 Mart sadece yerel yönetim seçimi değil, özellikle Konya için. Konya zaten yerel yönetimlerinde geçmişinden beri işi ehline vermeyi bilmiş. Bundan sonra da verecek Allah'ın izni ile. Konya, durmak yok, yola devam" şeklinde konuştu.

"Çamuru bitiren AK Parti'dir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a Konya vefasını her zaman gösterdi. Hiç yalnız bırakmadı, bırakmayacaktır. Konyamız bu davanın mihenk taşı, bu hareketin sarsılmaz kalesidir. 31 Mart'ta Konya kendine yakışanı yapacaktır, 31 ilçenin tamamını alarak 31 Mart akşamı yeni bir destan yazacaktır. Konya'mızın geleceği için ne yapabilirizin kaygısına girdik. Kentsel dönüşümden millet bahçelerine, sanayilerin şehir dışına çıkarılmasına kadar çalışmalarımızı başlattık. Biz şehirlerimiz için, vatandaşlarımız için hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu hizmetleri yaparken CHP de diyor ki, Mart'ın sonu bahar. Buradan soruyorum size, CHP döneminde bu şehirler, ilçeler, köyler ne zaman bahar gördü ki bu Mart'ta görsün. Bunların belediyecilik kariyeri de karneleri de sıfır. Çamur çukur dönemi olarak bunlar tarihe geçti. Çamuru bitiren AK Parti'dir, AK belediyeciliktir, Recep Tayyip Erdoğan'dır" şeklinde konuştu.

"31 Mart sonrası önümüzdeki dönemde son 50 yıldan bu yana 4,5 yıla yakın bir seçimsiz döneme giriyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "31 Mart sonrası önümüzdeki dönemde son 50 yıldan bu yana 4,5 yıla yakın bir seçimsiz döneme giriyoruz. 31 Mart bu anlamda son derece önemli bir dönem. 31 Mart sonrası bu uzun 4,5 yıllık dönemde özellikle daha pratik kararların alındığı, daha sonuç odaklı bir icraat dönemi olacak. Gecemizi gündüzümüze katarak önümüzdeki dönemi güçlü bir icraat dönemi olarak tamamlamak istiyoruz. Bu icraat dönemine, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne enerji veren bir sistem olmalıdır. Konyamız yine her zaman olduğu gibi Türkiye'de en yüksek oyu alan bir 31 Mart dönemi olacak. Önümüzdeki dönemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve icraat dönemi olarak son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Dünya için Türkiye'nin lider ve güçlü ülke olmaya ihtiyacı olduğunu söylüyorum. Bu nedenle 31 Mart'ta herkesin oyunun kutsallığını bilerek, oyunu kullanmak noktasında sorumluluğunun gereğini yapacağına inanıyorum" dedi.

"Biz Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP aynı yola baş koyduk"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ise "Biz Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP aynı yola baş koyduk. Son yıllarda hepiniz şahitsiniz, üzerimize geldiler, darbeyle geldiler püskürttük. PKK ile geldiler püskürttük. Ekonomiyle geldiler alt ettik. Türkiye Cumhuriyeti'ne asla bir şey yapamaz, birlik ve beraberlik içinde iken bizi bölemezler bir şey yapamazlar. Konya'da, ilçelerimizde adaylarımız var. Hepsi bizim adayımız. Hepsi Cumhur İttifakı'nın adayı. Ayrımız gayrımız yok. Uğur İbrahim Altay da Cumhur İttifakı adayı. Türkiye üzerinde hesap yapanların, 1 Nisan itibari ile Türkiye'yi karıştırmak, iç savaşa sürüklemek isteyenlerin sandıkları başına geçireceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da "Cumhur İttifakı'nın ilk seçimi olan bu seçim Cumhur İttifakı'nın alacağı oy oranının tüm dünya tarafından izleneceği bir seçim. Durmak yok yola devam diyen Cumhurbaşkanımızın her dakikasının değerlendirerek çalıştığı bir dönemdeyiz. Önümüzdeki 10 günde birlik ve beraberliğimizi koruyalım, artıralım. Bu vatanı, bu bayrağı, bu ezanı susturmak isteyen illet, zillet ittifakına ne diyeceğiz. Konya size inanıyor ve güveniyoruz. Sizleri bağrımıza basıyoruz. Yolumuz bir, davamız bir inşallah" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir de "Değerli Konyalılar, bizler amiral gemisinden kötülüğe selam çakanlara, bizler, kimisi lüks hayatın içinden, kimisi dağlardan bize tehdit ile mesaj yollayanlara gereken dersi vereceğiz. İnanıyoruz ki, Konyalı bu aziz şehrin insanları milletin adamının yanında, Tayyip Erdoğan'ın yanında durarak selam gönderecek onlara" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA