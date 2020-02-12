: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de atılacak adımları bugün açıklayacak

12.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:16

Suriye'nin İdlib kentinde son 10 günde gerçekleştirilen hain saldırılar sonucu 13 şehit vermemizin ardından gözler hükümetin atacağı adımlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmasında, İdlib'de atılacak adımları bugün saat 11.00'da başlayacak AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklayacağını dile getirmişti. Erdoğan'ın siyasi ortağı Devlet Bahçeli'nin, "Türkiye Şam'a girmeli" sözleri ise dikkatleri Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevirdi.

3 ŞUBAT'TA 8 ŞEHİT

3 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 askerimiz ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 askerimizin de yaralandığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırı ile ilgili aynı gün, "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor. Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar hatalarını anlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

10 ŞUBAT'TA 5 ŞEHİT DAHA

İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz de yaralanmıştı. Saldırı sonrası MSB, 115 rejim hedefinin ateş altına alındığını ve saldırılarda 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

ERDOĞAN ATILACAK ADIMLARI BUGÜN AÇIKLAYACAK

Dün, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum. Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları; nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik. Rejim ciddi manada İdlib'de belalarını buldu. Ama yetmez. Devamı gelecek. Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Yarın adımları açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ: ŞAM'A GİRELİM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı. Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad. Şehit kanı yerde kalmamalıdır" demişti.

AKŞENER SERT ÇIKTI

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, parti grubunda, şehitlerimizin intikamının alınması gerektiğini belirterek, "Diplomasi seçeneği elbette kıyıda durmalı ama Mehmedim toprağa düşerken ve bunu bir devletin askeri yaparken lafı uzatmanın anlamı yok. Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gereğini yapın" çıkışında bulunmuştu.

RUSYA: ENDİŞELİYİZ

Esad rejiminin İdlib'de açtığı ateş sonucu 5 Türk askerinin şehit olmasının ardından, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

ABD: ATEŞKES İLAN EDİLMELİ

Dün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Rusya, İran rejimi, Hizbullah, Esad rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir. Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kaydedilmişti.

ESED'E AİT HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ

Dün, Suriye'nin İdlib kentinde muhaliflerin Esed rejiminden geri almaya çalıştığı Serakib ilçe merkezinin batısında rejime ait bir helikopter düşürüldü. Milli Savunma Bakanlığı düşen helikopterle ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Alınan son bilgilere göre; İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir" ifadelerine yer vermişti.

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