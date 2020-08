Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik Belediye Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Çöp dağlarıyla İstanbul'u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik" sözleriyle eleştirdi.

Belediye Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Çöp dağlarıyla İstanbul'u devraldıklarını belirten Erdoğan, "Çöp dağlarıyla İstanbul'u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. İş bilenin kılıç kuşananın. Toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle gündem oluyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"AK Parti yerel yönetimler başkanlığımıza, sayın başkan ve ekibine bu önemli toplantıyı tertip ettikleri için teşekkür ediyorum. Kovid-19 hastalığı sebebiyle vefat eden Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz kardeşime Allah'tan rahmet, eşine ve çocuklarına sabırlar diliyorum. Bu arada tüm Çumra halkına başsağlığı dileklerimi ifade etmek istiyorum. Tüm Meclis üyelerimize sabırlar diliyorum. Toplantımıza gelirken trafik kazası geçiren Hilmi Güler beye de geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Bu sabah ameliyatını geçirdi, başarılı bir ameliyat. İnşallah bir haftalık istirahatten sonra o da mesaisine inşallah başlayacaktır.

"MİLLETİN SİNESİNDEN ÇIKMIŞ BU HAREKET DEVAM EDİYOR"

19 yıllık hizmetlerimizin özetinin özeti diyeceğimiz dökümüyle ülkemizin geleceğine dair hedeflerimizi de kamuoyuyla paylaştık. AK Parti 19 yılın heyecanı ve tecrübesiyle mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor. 19 yıl önce milletin sinesinden çıkmış bu hareket, Necip Fazıl'ın ifadesiyle pekleşe pekleşe yoluna devam ediyor. 2001'den beri AK Parti'nin tüm kademelerinde bu davaya hizmet etmiş, katkı sağlamış, partimize oy vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

"ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK SİYASİ PARTİSİYİZ"

Halen bu çatı altında görev yapan, koşan, koşturan yol arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Diktiğimiz AK Parti fidanı, bugün 83 milyonun tamamını kuşatan ulu bir çınara dönüştü. 19 milyonu aşan üye sayısıyla ülkemizin en büyük siyasi partisiyiz.

Milletimizin tüm fertlerini, bütün renklerini bünyesinde barındıran güçlü bir kadroyuz. 19 yıl gibi kısa bir sürede, siyaset tarihine altın harflerle nakşolmuş bir partiyiz. Bizlere böyle bir onuru nasip ettiği için Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. 14 Ağustos 2020 tarihi itibariyle 19 yılı hizmetlerle, eserlerle, Türkiye'ye aziz milletimize demokrasimize yaptığımız tarihi nitelikte katkılarla alnımızın akıyla bunları geride bıraktık.

"ELDE ETTİĞİMİZ BÜTÜN BAŞARILAR MİLLETİMİZİN ESERİDİR"

Her vesileyle söylüyorum. Burada bir kere daha altını çizmek istiyorum. Elde ettiğimiz bütün başarılar milletimizin eseridir. Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımına, sonra davamıza olan sadakatimize ve elbette bu kutlu yolda yaptığımız fedakarlıklara borçluyuz.

"PEK ÇOK BADİREYLE YÜZLEŞTİK AMA YILMADIK"

Milletimiz son 19 yılda gerçekten büyük bedeller ödedi. Vesayet odaklarının direnişinden darbe teşebbüslerine kadar pek çok badireyle yüzleştik. Ama yılmadık. Tehditler karşısında sinmedik, şantajlara prim vermedik. 'İnanıyorsanız üstünsünüz' müjdesiyle hep daha çok çalıştık, daha çok gayret gösterdik. Çünkü biz yola koltuk hırsıyla değil, milletimize hizmet aşkıyla çıktık.

"MİLLETİN EMANETLERİNİ SIRTLANLARA YEDİRMEDİK"

14 Ağustos 2001'de bismillah diyerek çıktığımız bu uzun, ince ve meşakkatli yolculukta pek çok imtihanla karşılaştık. Defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık. İçerden ve dışardan sayısız saldırıya maruz kaldık. Ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik. Manşetlerle çarpışa çarpışa, ülkemize ve partimize kurulan tuzakları boza boza bugünlere ulaştık.

"BU YOLCULUKTA KİBRİNE YENİK DÜŞENLER OLDU"

Nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler, yolunu şaşıranlar da oldu. Bu yolculukta böbürlenenler, kibrine yenik düşenler, zaferi ve başarıyı kendinden menkul görenler oldu. Bunların hiçbirisine eyvallah etmedik. Bizimle yollarını ayıranlara aldırmadan, kutlu mücadelemize devam ettik.

Niçin siyaset yaptığımızı, bu dünyadaki varlık sebebimizin ne olduğunu hafızamızdan çıkarmadık ve çıkartmayacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz vefayı, sadakati, yol ve silah arkadaşlığını gözetecek bu ilkeleri kendimize rehber kılmaya devam edeceğiz.

"ŞOV YAPMAK YERİNE ESERLERİMİZİN PEŞİNDE KOŞACAĞIZ"

Hizmetin yanına tevazuyu, şeffaflığı ve nezaketi eklemeyi unutmayacağız. Şov yapmak, medyada gündem olmak yerine, eserlerimize, milletimizin gönlünün kazanmanın peşinde koşacağız. AK Parti'nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Biz, ahdine kavline sadık sözünün eri olan bir kadroyuz.

"İSTANBUL'DA ŞİMDİ YİNE ÇÖP DAĞLARI VAR"

Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama şimdi bakın ne hale geldi... Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. İş bilenin kılıç kuşananın.

Toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle gündem oluyor. Birçok şehirlerimizde sunulan hizmetlerin hem kalitesinde, hem sayısında ciddi düşüşler var.

"AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇEN BELEDİYELERDE İNTİKAM ALMA HAREKETİNİ GÖRÜYORUZ"

Ne demiştik biz yola çıkarken; İstanbul'u özellikle söylüyorum. Çöp, çamur, çukur... Bazı şehirlerimizde insanımızın yeniden kâbusu oldu bunlar. İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Belediye çalışanlarımız ayrımcılığa uğramaya başladı. Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçtiği belediyelerde, bir öç alma, intikam alma hareketi görüyoruz. Seçimlerde 'kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' diyenler, binlerce insanı aşından etti. Bay Kemal bu sözleri vermemiş miydi? Bu sözleri veren Bay Kemal, o garip insanları işinden aşından ekmeğinden etmedi mi? Biz böyle sahnelerin yaşanmasına asla müsaade etmedik. Seçim döneminde söylediklerimizi sandıklar kapandıktan sonra unutanlardan da olmadık.

"31 MART ÖNCESİ VİZYONUMUZU İLAN ETMİŞTİK"

31 Mart seçimleri öncesinde gerek büyükşehir, gerekse il ilçe bazında mahalli idarelerle ilgili vizyonumuzu ilan etmiştik. Manifestomuzda nasıl bir belediye başkanı olacağımızı, şehrimizin hangi sorununa öncelikle çözüm arayacağımızı paylaşmıştık. Her birinizin son 1,5 yıldır yürüttüğünüz çalışmalarda ilan ettiğimiz prensipleri rehber edindiğinize inanıyorum.

"ŞEHİRLERİMİZ KENDİ HİKAYELERİNE UYGUN ŞEKİLDE GELİŞTİRİLECEK"

Gönül belediyeciliğinin bayraktarlığını yapan siz kardeşlerime, bir bir başlığımızı tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Şehir planları hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Altyapı sorunları tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları vatandaşların ihtiyaçlarına göre yürütülecek. Şehirlerimiz kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirilecek. Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanları insanımızın emrine sunulacak. Çevreye saygılı şehirler ile, belediye hizmetlerinde tüm varlıklarla uyum gözetilecek. Doğrudan insana dokunan hizmetler ve projeler yaygınlaştırılacak. Yatay mimari ile; aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları kurulacak.

"UZUNGÖL'Ü DE ELE ALIP HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Bu hafta Rize'deydik, Ayder Yaylası'nı dolaştık. Gerek altyapı, gerek üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bu manifestonun gereğini Ayder Yaylası'nda inşallah hayata geçireceğiz. Ardından Uzungöl'ü ele alıp hayata geçireceğiz, çünkü belediyecilik AK Parti'nin işidir. Bunu biz yapacağız.

"AHLAT'TA CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ İNŞA EDİYORUZ"

Her zaman söylüyorum. Yerelde başarılı olmayan devlet iradesinde başarı gösteremez. Biz yerel yönetimlerde millete rüştünü ispat etmiş ondan sonra ülke yönetimine talip olmuş bir hareketiz. Tabi 25 Ağustos geliyor. 25 Ağustos'ta inşallah Ahlat'a gideceğiz. Tabi koronavirüs sebebiyle geniş çaplı bir yolculuğumuz bu sene olmayacak. Dar kapsamlı bir yolculuk gerçekleştireceğiz Ahlat'a. Ahlat'a güzel bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve öğrencilerimizle ilgili de şöyle iki yurt gerçekleştirmiş durumdayız. Derdimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tarihi ayağa kaldırmak. Zira Sultan Alparslan Ahlat'ta geceleyip oradan Malazgirt'e yola çıkmıştı. Biz de şimdi tarihi burada analım istiyoruz. Geceyi Ahlat'ta geçirip, ondan sonra 26'sının sabahı da Malazgirt'e hareket edelim diyoruz.

Çok anlamlı bir Malazgirt analım istiyoruz. Ahlat'ta kabristan ziyaretleri, toplantı ve ertesi sabah da yola revan olalım. 1994'ten itibaren, ülkemizin birçok şehrinde hizmet ve samimiyet sınavını alnımızın akıyla verdiğimiz için daha 1,5 yıllık bir partiyken milletimiz bize ülke yönetimini emanet etti.

"YERELDEKİ EN KÜÇÜK SIKINTININ BEDELİNİ ÜLKE ÇAPINDA ÖDERİZ"

Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının bedelini ülke çapında öderiz. Bunun için çalışmaları yürütürken ufkunuzu sadece şehrinizin sınırlarına hapsetmemelisiniz. Attığınız her doğru ve yanlış adımın yansımaları olduğunu bilmelisiniz. AK Partili bir belediye başkanı olarak sizler, şehrinizle beraber 83 milyonun her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarında hissetmelisiniz. İnşallah her birinizin bu hassasiyetle çalışmalarınızı sürdüreceğinize inanıyorum.

"SEÇİME KADAR HEDEFİMİZ 4 MİLYON ÜYE KAYDINI GERÇEKLEŞTİRMEK"

Yerel yönetimler reformunu önümüzdeki yasama yılında gündem getirmeyi planlıyoruz. Bugünkü istişare toplantımızın temasını gençler oluşturuyor. AK Parti olarak gençleri hep el üstünde tuttuk. Gençlerimize daima öncelik verdik. Siyaseti gençleştiren, gençleri Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi yapan AK Parti'dir. Bizde gençlerle ilgili yaş 30'dur. 30'a gelen genç bir üst sınıfa terfi eder. Şu anda bizim 1 milyona yakın gencimiz üyemizdir. Aynı şekilde kadınlarda da yaklaşık 5 milyon üyemiz var. İkisini yan yana koyduğumuz zaman 6 milyon. 5 milyon da diğerleri işte 11 milyon. Diğer partilerin böyle bir üye kaydı söz konusu değil. Şimdi bir hedefimiz var. Seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek.

Ve seçimlere çok daha güçlü, çok daha farklı bir şekilde gireceğiz. Eğitimden spora, istihdamdan seçimlere kadar pek çok reformu gençlerimiz için gerçeğe dönüştüren yine AK Partidir. Hizmetlerimizde planlama ve projelerimizde gençleri her zaman dikkate alıyor, projeksiyonlarımızı genç nüfusa göre yapıyoruz.

"BELEDİYELERİMİZİN GENÇLİK ÇALIŞMALARINI TAKİP EDECEĞİZ"

300 belediyemizin gençlik merkezinde yürüttüğü çalışmalar incelendi, bir ekip gençlikle ilgili gençlikle ilgili çalışma yapan kurumların faaliyetlerini değerlendirdi. Üç yıllık çalışmanın neticesinde ortaya kapsamlı belediye gençlik faaliyetleri çıktı. Bu projeyle gençlerimizin kişilik ve karakter girişimlerinin desteklenmesi, milli ve manevi değerlerle bezenmesi, spor faaliyetleriyle fiziki gelişimlerine katkı sunulması, mesleki ve akademik beceri elde etmeleri, kariyer planlamalarında kabiliyetlerin keşfedilip isabetli adımlar atmaları hedefleniyor. Bu çalışma ile aynı zamanda belediyelerimizin birbirleri arasında tecrübe paylaşımına da vesile olacağız. Biz de belli aralıklarla çalışmayı takip edecek, sürece dair ilgililerden bilgi alacağız. Sizlerden 2023'e giden yolda önemli bir adım olarak gördüğüm bu projeye sahip çıkmanızı istiyorum."